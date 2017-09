Ich bin 63 Jahre alt, vorzeitig in Alters­rente gegangen und habe jetzt durch eine kleine Erbschaft etwas Geld zur Verfügung. Kann ich mit freiwil­ligen Beiträgen meine gesetzliche Rente steigern?

Ja. Alle Frührentner, die die Regel­alters­grenze noch nicht erreicht haben, können freiwil­lige Beiträge zahlen. Dies ist geregelt in einer Ergän­zung des Sozialgesetz­buchs VI, die mit dem Gesetz zur Flexi-Rente einge­führt worden ist. Wer etwa als ehemals pflicht­versicherter Arbeitnehmer oder Selbst­ständiger bereits eine vorgezogene Alters­rente bezieht, kann noch freiwil­lige Beiträge zahlen, bis er seine Regel­alters­grenze erreicht hat, und so seine Rente erhöhen. Wer, wie Sie, 1954 geboren ist und im Jahr 2019 mit 65 Jahren und acht Monaten abschlags­frei in Rente geht, kann bis zu diesem Alter, also bis zu seiner Regel­alters­grenze, noch freiwil­lige Beiträge zahlen. Die Zahlung von freiwil­ligen Beiträgen in den Jahren 2017, 2018 und 2019 lohnt sich.