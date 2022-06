FAQ Fonds und ETF So finden Sie den passenden Fonds

Nein. Dass ein ETF nicht mehr in unseren Heft­tabellen auftaucht, muss nicht heißen, dass er nicht mehr empfehlens­wert ist. Das Verschwinden kann mehrere Gründe haben. Wenn der ETF etwa eine neue Index­variante wählt, die nach­haltige Aspekte berück­sichtigt, rutscht er in die Rubrik „Nach­haltige markt­ähnliche ETF“, von denen wir in den meisten Kategorien nur die drei besten ETF abdrucken. Grund­sätzlich gilt: Aktuell haben wir über 800 „1. Wahl“-ETF in unserer Daten­bank, sodass wir nicht alle in Finanztest abdrucken können. In unser Daten­bank Fonds und ETF im Vergleich können Sie jeder­zeit prüfen, ob Ihr ETF noch „1. Wahl“ ist.