Solange Sie sich außerge­richt­lich mit dem Fitness­studio um die Kündigung streiten, müssen Sie das nicht. Es reicht ein Attest, aus dem sich allgemein ergibt, dass Sie wegen einer Krankheit bis zum Ende der Vertrags­lauf­zeit keine sport­liche Tätig­keit ausüben können. Weil es in der Praxis aber auch Gefäl­ligkeits­atteste von Ärzten gibt, hat das Fitness­studio in einem Prozess gegen Sie die Möglich­keit, das Attest in Zweifel zu ziehen. Die Beweislast im Prozess liegt dann beim Studio­kunden. Er muss beweisen, dass ihm wegen der Krankheit die Nutzung des Studios tatsäch­lich nicht mehr zugemutet werden kann.

Spätestens vor Gericht müssen Sie also die Details schildern, warum Sie nicht mehr trainieren konnten. Tun Sie das nicht, verlieren Sie eine gericht­liche Auseinander­setzung mit dem Studio­betreiber wahr­scheinlich. So ist es im Dezember 2019 einem Kunden ergangen, der im Gerichts­verfahren nur ein pauschales ärzt­liches Attest vorgelegt hatte, wonach er „aus gesundheitlichen Gründen“ keinen Sport machen dürfe. Das war dem Gericht nicht konkret genug. Er verlor den Prozess, muss nun die rück­ständigen Studiobeiträge in Höhe von 1 510 Euro bezahlen und die Anwalts- und Gerichts­kosten des Verfahrens tragen (Amts­gericht Frank­furt am Main, Az. 31 C 2619/18 (17)).

Tipp: Obwohl sie nicht verpflichtet sind, sollten Kunden daher erwägen, schon bei der Kündigung ihre Krankheit konkret zu nennen. Das führt vielleicht dazu, dass sich der Studio­betreiber einsichtig zeigt und Ihre Kündigung akzeptiert, ohne dass es zu einem Prozess kommt.