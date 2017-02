FAQ Elektroschrott: So entsorgen Sie alte Elektrogeräte korrekt

Wie finde ich heraus, ob ein Händler zur Annahme von Elektro-Altgeräten verpflichtet ist?

In der Tat ist es für Verbraucher schwer, die Größe der Verkaufs- oder Versand­fläche einzuschätzen. Einen Anhalts­punkt, bei wem das der Fall ist, gibt die Stiftung Elektro-Altgeräte Register (Stiftung ear). Dort müssen alle verpflichteten Händler ihre Rück­nahme­stellen anmelden. Auf der Home­page der Stiftung ear finden Sie ein Verzeichnis, in dem Sie zum Beispiel nach Händ­lern in Ihrem Post­leitzahlen­gebiet suchen können. Große Unternehmen wie Amazon oder Saturn müssen die Geräte in der Regel zurück­nehmen. Es lohnt sich aber auch, bei kleineren Läden nach­zufragen - manchmal bieten Geschäfte die Entsorgung als freiwil­ligen Service an.