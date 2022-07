FAQ Elektroschrott So entsorgen Sie alte Elektrogeräte korrekt

Verkaufen. Alte Handys können Sie auf Internet­seiten wie zum Beispiel wirkaufens.de, rebuy.de, clevertronic.de oder zoxs.de bequem verkaufen. Der Verkäufer bekommt den zu erwartenden Preis direkt ange­zeigt. Alter und Zustand des Geräts spielen dabei ebenso eine Rolle wie etwa vorhandenes Zubehör.

Auch Mobil­funk-Anbieter kaufen alte Handys an, Smartphone-Anbieter nehmen sie teil­weise bei einem Neukauf in Zahlung. Der Preis richtet sich auch hier nach Zustand und Alter des Geräts. Achten Sie in jedem Fall darauf, Ihre Daten vor der Entsorgung zu löschen und eine etwaige Verknüpfung mit einem Nutzer­konto aufzulösen.

Recyceln. Wer auf ein paar Extra-Euro verzichten kann, sollte über eine Spende nach­denken. Einige Organisationen wie die Deutsche Umwelt­hilfe (über die Webseite handysfuerdieumwelt.de) oder der Naturschutzbund nehmen Handys entgegen, lassen über Recycling- und Entsorgungs­partner Bauteile und Rohstoffe nach Möglich­keit weiterverwenden und noch brauch­bare Geräte weiterverkaufen. Vom Erlös finanzieren sie Umwelt­schutz­projekte.

Reparieren. Weiterverwenden ist aus Umwelt­sicht immer besser als Wegwerfen. Wenn der Händler ein Gerät nicht mehr reparieren kann oder will, können Sie es auch selbst versuchen – zum Beispiel in einem Repaircafé, unter Anleitung von Profis und Hobby-Tüft­lern. Ersatz­teile wie Displays müssen Sie selbst besorgen und mitbringen, und es gibt keine Garantie, dass das Gerät anschließend wieder funk­tioniert. Lesen Sie, was zwei test-Redak­teurinnen im Repaircafé erlebt haben.