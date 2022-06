FAQ ETF - Anlagen & Sparpläne Gut investieren – auch mit wenig Geld

Nein, da müssen Sie keine Bedenken haben, wenn die ETF an der Computerbörse Xetra in Frank­furt oder im Handels­segment Best X in Stutt­gart gelistet sind. An diesen Börsenplätzen müssen die ETF-Anbieter dafür sorgen, dass laufend Kurse gestellt werden und Sie Ihren ETF auch wieder verkaufen können. Wenn Sie vergleichen wollen: Im Internet zeigen auch andere Börsen für jeden ETF an, wie viele Stücke man zu welchen Kursen kaufen und verkaufen kann – auch wenn gerade kein Handel statt­findet. Einzige Ausnahme: Wenn die Märkte verrückt spielen, ist es möglich, dass der Handel kurz­zeitig ausgesetzt wird. Für einen lang­fristigen Anleger sollte das aber keine Einschränkung darstellen. So etwas kann auch Aktien oder andere Fonds betreffen.