FAQ E-Bike: Ihre Fragen, unsere Antworten

Es werden auf Messen und im Internet viele Sets angeboten, mit denen normale Fahr­räder zu E-Bikes umge­baut werden können. Was ist von solchen Umbausets zu halten?

Es gibt zwei große Fragezeichen zu den Nach­rüstsets. Ein recht­liches und ein tech­nisches:

Pedelecs unterliegen der sogenannten Maschinen­richt­linie. Die Richt­linie soll zu Unfall­verhütung beitragen. Dass die Räder den Vorschriften entsprechen, erklärt der „Inver­kehr­bringer“, zu deutsch der Anbieter, mit seiner „Konformitäts­erklärung“, erkenn­bar an der CE-Kenn­zeichnung am Fahr­rad. Die Nach­rüstsets haben die Kenn­zeichnung nicht, denn das komplette Rad müsste dafür auf Konformität geprüft werden, was bei einem Nach­rüstset nicht möglich ist. Baut sich ein Privatmann so ein Set in sein Rad ein, und fährt damit, ist das seine Sache. Doch spätestens wenn er sein Rad verkaufen möchte, müsste er die Konformität erklären, was er nicht kann.

Rein tech­nisch: Wir haben solche Nach­rüstsets noch nicht geprüft. Es gibt dazu allerdings gewisse Vorbehalte. Letzt­lich wird nicht nur der Antrieb selbst geprüft, sondern auch das Fahr­rad in das der Antrieb einge­baut wird. Ob irgend­ein Fahr­rad stabil genug ist, mit dem Elektromotor betrieben zu werden, ist unklar. Wenn aus Omas Draht­esel ein veritables Pedelec wird, treten Lasten auf, die das Fahr­rad vorher nie aushalten musste. Ob es das letzt­lich schafft, bleibt unklar. Diese Frage kann ein seriöser Warentest von Pedelec-Nach­rüst­antrieben – leider – nicht beant­worten.