FAQ Digitalkameras: Antworten auf die wichtigsten Fragen

Wie viel Zoom braucht eine Kamera?

Eine Kamera ohne Zoom hat ein Objektiv mit fester Brenn­weite. Moderne Zoom­objektive starten etwa bei einem Bild­winkel, der ungefähr doppelt so groß ist, wie der Bild­winkel bei normaler Brenn­weite, die Brenn­weite ist dann etwa halb so groß wie die normale Brenn­weite. Wird der Bild­winkel verkleinert, dann zoomt das Objektiv zu längeren Brenn­weiten. Das Verhältnis von der längsten zur kürzesten Brenn­weite wird Zoom­faktor genannt. Sogenannte Superzoomkameras können recht weit in den Teleber­eich hinein­zoomen, allerdings gilt, dass die Bild­qualität umso schlechter wird, je größer der Brenn­weitenbereich ist, da die Objektive nicht gleich­zeitig für alle Brenn­weiten optimiert werden können.

Für eine Allround-Kompakt­kamera ist ein Zoom­faktor von 20- bis 30 recht nützlich. Einige Superzoomkameras bieten sogar Zoom­faktoren von 50 und höher. Hier sollte sich der Verbraucher jedoch fragen, für welche Aufnahme­situation solche langen Brenn­weiten über­haupt noch in Frage kommen. Meistens ist der Bild­winkel dann schon so klein, dass es vermehrt zu Bild­verwack­lungen kommt. Zudem sind Motive in großer Entfernung sowieso oft durch atmosphärischen Dunst so einge­trübt und verschleiert, dass die Bild­qualität begrenzt ist. Kameras mit großem Zoom­bereich finden Sie in unserem Profil „Die besten Kameras mit Superzoom“ im Produktfinder Digitalkameras.