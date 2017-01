In welchen Regionen gibt es das neue Antennen­fernsehen bereits?

Am 31. Mai 2016 startete in einigen Ballungs­gebieten eine Test­phase mit den Sendern ARD (Das Erste), ZDF, RTL, Sat.1, ProSieben und Vox. In folgenden Regionen ist seitdem der Empfang von DVB-T2 HD möglich: Bremen/Unterweser, Hamburg/Lübeck, Kiel, Rostock, Schwerin, Hannover/Braun­schweig, Magdeburg, Berlin/Potsdam, Jena, Leipzig/Halle, Düssel­dorf/Rhein/Ruhr, Köln/Bonn/Aachen, Rhein/Main, Saarbrücken, Baden-Baden, Stutt­gart, Nürn­berg, München/Südbayern.

In diesen Regionen beginnt am 29. März 2017 der Regel­betrieb – dann werden alle empfang­baren Sender via DVB-T2 HD zur Verfügung stehen. Das alte DVB-T wird dann sofort abge­schaltet (Ausnahme: In einigen bereits mit DVB-T2 HD versorgten Ballungs­räumen des NDR-Sendegebiets findet die Abschaltung von DVB-T erst drei Monate nach dem Start von DVB-T2 HD statt. Dies ist der Fall rund um Kiel, Lübeck, Rostock, Schwerin, Hamburg, Bremen/Bremerhaven sowie Hannover/Braun­schweig).

Das Projektbüro DVB-T2 HD Deutsch­land bietet einen Empfangscheck. Dort können Zuschauer ihre Post­leitzahl eingeben, um heraus­zufinden, ob sie bereits DVB-T2 HD nutzen können sowie welche Sender sie derzeit und in Zukunft via Antenne empfangen können. Sie erfahren dort auch, ob in ihrer Region eine Zimmerantenne ausreicht oder ob sie eine Außen- oder Dachantenne benötigen.