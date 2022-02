Corona – Reise, Buchung, Storno Das sind Ihre Rechte

Erstattung. Streicht Ihre Fluggesell­schaft Ihren Flug infolge der Corona-Krise, können Sie den Ticket­preis zurück­verlangen. Die Rechts­lage ist glasklar: Werden Flüge gestrichen, haben Passagiere Anspruch auf Erstattung des Ticket­preises. Die Rück­zahlung hat inner­halb von sieben Tagen zu erfolgen. Das sagt die Flug­gast­rechte­ver­ordnung der Europäischen Union (EU).

Wichtige Voraus­setzung: Der Flug wäre von einem Flughafen in der EU gestartet oder würde von einem Unternehmen mit Sitz in der EU durch­geführt – und das Flugziel lag in einem Mitglieds­staat. Auch in Zeiten der Corona-Krise gelten diese Regeln. Die Pandemie hat dazu geführt, dass etliche Flüge annulliert werden mussten. Viele Air­lines bieten ihren Kunden einen Gutschein an, damit sie ihren Flug zu einem späteren Zeit­punkt nach­holen können.

Passagierfreundliche Urteile. In Sachen „frist­gerechte Rück­erstattung des Ticket­preises“ heißt es häufig „Fehl­anzeige“. Ein Passagier hat sich dagegen gewehrt, nachdem sein Flug von der Luft­hansa-Tochter Eurowings ersatz­los gestrichen worden war. Eurowings bot anschließend nur einen Gutschein an. Der Kunde wollte aber sein Geld zurück und beauftragte das Flug­gast­rechteportal EUflight. Dieses erhob für ihn Klage beim Amts­gericht Nürtingen. Mit Erfolg: Das Gericht verurteilte Eurowings zur Rück­zahlung des Flugti­ckets. Zusätzlich muss die Air­line die Prozess­kosten tragen (Az. 10 C 1810/20).

Ebenfalls erfolg­reich mit Hilfe von EUflight war ein Passagier gegen die portugiesische Air­line TAP. Seine beiden Flüge von Teneriffa über Lissabon nach Berlin waren am 26. März 2020 ersatz­los gestrichen worden. Die Fluggesell­schaft wollte dem Mann einen Gutschein für den Ticket­preis von knapp 221 Euro aushändigen, den dieser ablehnte. Der Flug­gast hat Anspruch auf eine Geld­rück­zahlung, so das Amts­gericht Wedding (Az. 11 C 219/20).

Klage der Verbraucherzentrale Baden Württem­berg. Im Streit um nicht erstattete Flugti­ckets ist die Verbraucherzentrale Baden-Württem­berg recht­lich gegen die Luft­hansa vorgegangen. Deutsch­lands größte Air­line lenkte ein und erkannte die eigenen Rechts­verstöße an (Pressemitteilung vom 28. September 2020).

Muster­brief nutzen. Sie müssen keinen Gutschein annehmen, sondern können den für den Flug bezahlten Betrag zurück­verlangen. Machen Sie Ihren Anspruch am besten schriftlich per Einschreiben gegen­über der Air­line geltend. Dafür stellen die Verbraucherzentralen einen Musterbrief zur Verfügung.

Es gibt eine gesetzliche Frist von sieben Tagen für die Rück­erstattung des Ticket­preises. Kommt der Anbieter Ihrer Zahlungs­aufforderung nicht nach, können Sie sich an die Schlichtungsstelle für öffentlichen Personenverkehr (söp) wenden oder Sie suchen sich einen auf Reiserecht spezialisierten Rechts­anwalt.

Entschädigung. An sich kann Flugpassagieren darüber hinaus eine Entschädigung wegen Annullierung ihres Fluges nach der EU-Flug­gast­rechte­ver­ordnung zustehen, sofern Hintergrund der Ausfälle betriebs­wirt­schaftliche Gründe wie mangelnde Nach­frage sind und nicht Umstände, für die die Fluggesell­schaft nichts kann, wie Einreise­verbote. Mehr dazu im Special Fluggastrechte: Der Weg zur Entschädigung.

Allerdings hat das Coronavirus auch in diesem Bereich einiges geändert: Es hat zu vielen Flugannullierungen und sons­tigen Reise­beschränkungen geführt. Die Europäische Kommis­sion hat in einer „Auslegungs­leit­linie“ ihre Rechts­auffassung zu den Passagierrechten in Zeiten der Corona-Krise erklärt. Nach Ansicht der Kommis­sion steht Flug­gästen etwa dann keine Entschädigung zu, wenn Behörden bestimmte Flüge verbieten oder diese den Personen­verkehr „in einer Weise untersagen, die de facto die Durch­führung des betreffenden Flugs ausschließt“. Aber auch wenn die Fluggesell­schaft die Annullierungs­entscheidung selbst treffe, nach­weislich „aus Gründen des Gesund­heits­schutzes der Besat­zung“, stehe dem Flug­gast keine Entschädigung zu.

Die Kommis­sion stellte aber auch klar: Die Air­lines haben weiterhin die Pflicht, Flug­gäste zu betreuen. Das heißt für Passagiere, die wegen einer Annullierung über Tage im Ausland fest­stecken: Die Fluggesell­schaft muss sie auf ihre Kosten angemessen in einem Hotel unterbringen, bis sie nach Hause fliegen können. Die Auslegungs­leit­linien der EU-Kommis­sion sind kein Gesetz, also für Gerichte nicht verbindlich. Sie werden von Richtern in Prozessen aber durch­aus berück­sichtigt.