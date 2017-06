Sie zeigen für die Prämienbei­spiele Netto- und Bruttobeiträge. Die weichen zum Teil stark voneinander ab. Welcher Preis zählt?

Diesen Unterschied gibt es beim über­wiegend angebotenen Verfahren der Beitrags­verrechnung, auch Sofortbonus genannt. Das Verfahren gilt für alle Preisbeispiele in der Unter­suchung. Mögliche Über­schüsse werden hier direkt mit dem Beitrag verrechnet. Der Zahlbeitrag verringert sich dadurch auf den Nettobeitrag. Der Nettobeitrag ist also der derzeit fällige Jahres­beitrag. Der Bruttobeitrag gibt dagegen an, bis zu welchem Betrag der Preis steigen kann, wenn der Versicherer keine Über­schüsse für seine Kunden erwirt­schaftet. Über­schüsse entstehen, wenn der Versicherer weniger Kosten hat als erwartet und wenn er weniger Renten auszahlen muss als ursprüng­lich kalkuliert. Auch die Zinsen am Kapitalmarkt spielen eine Rolle, sie spiegeln sich im Rechnungs­zins der Versicherer wider. Sinkt dieser Zins um 0,5 Prozent­punkte – wie im Januar 2015 geschehen – verteuert sich der Beitrag für eine Berufs­unfähigkeits­versicherung mit einer Lauf­zeit von 45 Jahren um 6,6 Prozent. Bei einer Lauf­zeit von 15 Jahren steigt der Beitrag um 1,5 Prozent, hat die Deutsche Aktuar­ver­einigung (DAV) berechnet. Sie ist ein Zusammen­schluss von Versicherungs­mathe­­matikern.

Wir haben die DAV auch gefragt, wonach sich der Kunde beim Preis­vergleich richten soll – nach dem Netto- oder dem Bruttobeitrag. Eine eindeutige Empfehlung haben wir nicht erhalten. Eine Rolle spiele beispiels­weise die „Neigung des Kunden, gewisse Ungewiss­heiten bei dem zukünftig zu entrichtenden Beitrag in Kauf zu nehmen“, so die vage Einschät­zung ( Interview DAV). Wir empfehlen, den Nettobeitrag zu vergleichen. Allerdings gibt es bei Verträgen mit längerer Lauf­zeit durch­aus das Risiko, dass der Preis steigt. Einige Versicherer lassen sich dafür erheblichen Spielraum. So ist der Bruttobeitrag zum Teil mehr als doppelt so hoch wie der Nettobeitrag. Wenn es schlecht läuft mit den Überschüssen, kann sich der zu zahlende Beitrag also mehr als verdoppeln. Von dramatischen Preis­sprüngen ist uns in den vergangenen Jahren jedoch nichts bekannt geworden. Auch unsere Leser haben uns nicht von drastischen Erhöhungen berichtet.