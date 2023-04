In Deutsch­land erhalten 7,5 Prozent der Erwerbs­tätigen ab 25 Jahren einen befristeten Arbeits­vertrag. test.de erklärt, was Arbeit­geber dürfen und was nicht.

Befristete Arbeits­verträge sind in einigen Branchen üblich, beispiels­weise in der Film­industrie oder häufig auch in der Wissenschaft, wenn es um zeitlich begrenzte Forschungs­vorhaben geht. Ein Arbeits­vertrag darf ohne Sach­gründe auf insgesamt zwei Jahre befristet werden. Doch was gilt, wenn der Arbeit­geber den Folge­vertrag auch wieder befristen will? Welche Gründe sind zulässig? Kann ich gegen eine Befristung klagen? Die Stiftung Warentest erklärt die Grund­regeln für Arbeitnehme­rinnen und Arbeitnehmer in befristeten Beschäftigungs­verhält­nissen.