Das ist strittig und hängt auch vom Wort­laut der Vertrags­klausel ab. Markus Feck von der Verbraucherzentrale Nord­rhein-West­falen geht davon aus, dass Bausparkassen meist auch ein Agio erstatten müssen. „Auch beim Agio handelt es sich in der Regel um ein lauf­zeit­unabhängiges Entgelt. Das ist nach der BGH-Recht­sprechung unzu­lässig.“ Wüstenrot etwa hat in den Bausparbedingungen „Darlehens­gebühr“ lediglich durch „Agio“ (Aufschlag) ersetzt, die Klausel aber sonst nicht verändert. Allein die Umbe­nennung der Gebühr dürfte kaum reichen, um die BGH-Recht­sprechung zu umgehen. In den Bedingungen einiger Landes­bausparkassen ist dagegen ausdrück­lich fest­gelegt, dass es sich beim Agio um eine von der Lauf­zeit abhängige Zins­voraus­zahlung handelt. Deshalb wird die Gebühr anteilig erstattet, wenn der Kreditnehmer Sondertilgungen leistet und das Darlehen dadurch schneller zurück­zahlt. So eine Vertrags­klausel dürfte zulässig sein.

So wehren Sie sich gegen eine Kündigung

Darf die Bausparkasse kündigen, wenn das Guthaben die Bausparsumme über­steigt?

Ja, da sind sich die Gerichte bisher einig. Wenn das Guthaben höher ist als die Bausparsumme, hat der Bausparer keinen Anspruch mehr auf ein Darlehen, weil sich dieses bei den meisten Tarifen aus der Differenz zwischen der Bausparsumme und dem Guthaben ergibt. Der Vertrag gilt dann als erfüllt und die Bausparkasse darf mit einer Frist von drei Monaten kündigen.

Darf die Bausparkasse Bonus­zinsen in das Guthaben einrechnen, um früher kündigen zu können?

Nein, entschied vor Kurzem das Ober­landes­gericht Celle gegen die BHW Bausparkasse (Az. 3 U 154/16; siehe Meldung Bausparen: Gericht erschwert Kündigung). Bonuszinsen zahlen die Bausparkassen in der Regel nur, wenn der Bausparer nach Zuteilung seines Vertrags auf ein Darlehen verzichtet. Das hatte der Kunde aber nicht getan, weil er seinen mit 5 Prozent verzinsten Vertrag so lange wie möglich behalten wollte. Deshalb darf die Bausparkasse den Zins­bonus nicht zum Guthaben zählen. Entschieden ist der Streit aber noch nicht. BHW hat gegen das Urteil Revision beim Bundes­gerichts­hof einge­legt.

Darf die Bausparkasse kündigen, wenn der Vertrag schon seit zehn Jahren zuteilungs­reif ist?

Das entscheidet der Bundes­gerichts­hof ­voraus­sicht­lich am 21. Februar 2017. Die Bausparkassen berufen sich auf Paragraf 489 Absatz 1 Nummer 2 des Bürgerlichen Gesetz­buchs (BGB). Danach darf ein Darlehens­nehmer mit einer Frist von sechs Monaten kündigen, wenn er das Darlehen vor mehr als zehn Jahren „voll­ständig empfangen“ hat. Die Kasse argumentiert so: In der Spar­phase ist sie der Darlehens­nehmer, der vom Bausparer ein Darlehen erhält. Das Darlehen habe sie mit der Zuteilungs­reife voll­ständig empfangen – zum Zeit­punkt, an dem der Bausparer selbst das Recht auf ein Darlehen hat. Wie jedem Darlehens­nehmer stehe ihr zehn Jahre danach das gesetzliche Kündigungs­recht zu. Einige Ober­landes­gerichte gaben den Bausparkassen recht – andere den Bausparern. Nach Auffassung des Ober­landes­gerichts Stutt­gart ist der aufgeführte Paragraf gar nicht auf Bauspar­verträge anwend­bar (Az. 9 U 230/15). Und statt die Zuteilung anzu­nehmen, dürfen Kunden genauso gut weitersparen. Deshalb habe die Bausparkasse das Geld des Bausparers mit der Zuteilungs­reife nicht voll­ständig empfangen (Az. 9 U 171/15).

Was kann ich tun, wenn mir die Bausparkasse kündigt?

Wenn Ihr Guthaben kleiner als die Bausparsumme ist, sollten Sie der Kündigung schriftlich wider­sprechen – am besten per Einschreiben mit Rück­schein, damit Sie den Zugang des Schreibens nach­weisen können. So wahren Sie Ihre Rechte, falls der BGH die Kündigungen demnächst für unwirk­sam erklärt. Wenn die Bausparkasse das Konto trotzdem auflöst und einen Verrechnungs­scheck über Ihr Guthaben schickt, können Sie den Scheck einlösen und das Geld auf einem Tages­geld­konto parken. Teilen Sie der Bausparkasse aber mit, dass Sie am Wider­spruch gegen die Kündigung fest­halten und den Scheck nur einlösen, um keine Haftung etwa für dessen Verlust über­nehmen zu müssen. Mehr zum Thema in unserem Special Die neuen Tricks der Bausparkassen.