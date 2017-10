Was ist von Tarifen mit einer Werk­statt­bindung zu halten?

Wenn Sie einen Tarif mit Werk­statt­bindung vereinbaren, dürfen Sie nach einem Kaskoschaden nicht selbst entscheiden, welche Werk­statt das Auto repariert. Statt­dessen bekommen Sie vom Versicherer eine Liste mit Fach­betrieben. Das sind Werk­stätten, mit denen der Versicherer zusammen­arbeitet. Weil er ihnen eine Vielzahl von Kunden vermittelt, gibt die Werk­statt dem Versicherer einen Rabatt. So kann das Unternehmen sparen. Vorteil für den Kunden: Ein Teil der Ersparnis geht an ihn, nämlich in Form eines güns­tigeren Beitrags. Werk­statt­tarife sind meist 10 bis 20 Prozent güns­tiger als Policen ohne diese Bindung.

Diese Tarife gibt es nur in der Teil- und in der Voll­kasko, nicht in der Kfz-Haft­pflicht­versicherung. Die Bindung gilt nicht für die üblichen Wartungen, Inspektionen oder Reparaturen, die ohnehin nicht von der Versicherung gedeckt sind. Da können Auto­besitzer frei entscheiden, welche Werk­statt es sein soll.

Möglicher Nachteil der Werk­statt­bindung: Bei einzelnen Versicherern reicht das Netz der Part­nerwerk­stätten nicht immer bis ins letzte Dorf. Wer auf dem Land wohnt, sollte vorher fragen, ob es einen Betrieb in der Nähe gibt. Außerdem handelt es sich oft um freie Werk­stätten, die nicht an eine bestimmte Marke gebunden sind. Sie sind oft TÜV-geprüft und leisten qualitativ hoch­wertige Arbeit. Natürlich gibt es eine Garantie auf die Arbeiten. Auch Neuwagen­besitzer können sie nutzen. In der Praxis ist es für die aber eventuell besser, Reparaturen nur in einer Vertrags­werk­statt des Herstel­lers ausführen zu lassen. Das kann beim Wieder­verkauf von Vorteil sein. Außerdem stehen sie möglicher­weise besser da, falls sie mal Kulanz­leistungen der Werk­statt brauchen. Für Leasing­kunden sind Werk­statt­tarife keine Option. Meist sehen Leasing­verträge vor, dass der Wagen ausschließ­lich in einer Vertrags­werk­statt repariert werden darf.