Kinder­sitze werden mit einer Isofix-Halterung oder mit dem Auto­gurt befestigt. Was ist besser?

Die Isofix-Befestigung – häufig zu erkennen am Wort i-Size oder an der Silbe Fix im Namen des Sitzes – ist oft die einfachere Variante. Mit wenigen Hand­griffen wird der Sitz auf der Rück­bank installiert. Kinder­sitze mit dem Auto­gurt auf der Rück­bank zu befestigen, ist häufig umständlicher und aufwendiger. Wenn Sie Isofix-Halterungen im Auto haben, sollten Sie die nach Möglich­keit für den Kinder­sitz nutzen. Isofix-Sitze gelten als besonders sicher beim Front­aufprall. Sie sind fest mit der Karosserie verankert. Alle neuen Pkws ab November 2014, aber auch viele ältere haben diese genormte Verbindung. Universal-Kinder­sitze dagegen werden nur mit dem Drei­punkt-Auto­gurt befestigt. Vorteil: Sie passen in praktisch jedes Fahr­zeug, das Sicher­heits­gurte hat. Oldtimer zum Beispiel. Seit den 1970er Jahren haben Autos serien­mäßig Sicher­heits­gurte. Mit ihnen werden Babyschalen oder Kinder­sitze befestigt, indem der Gurt um den Kinder­sitz herum­geführt wird – Gurtführungen halten den Fahr­zeuggurt in Position. Allerdings ist in manchen Fahr­zeugen der Gurt dafür zu kurz. Deshalb: Vor dem Kauf ausprobieren, ob der Sitz ins Auto passt. Unser Überblick zu Isofix- und Autogurtbefestigungen mit Fotos zeigt, worauf Sie sonst noch bei der Wahl der Systeme achten müssen.