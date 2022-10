Geld ins Ausland zu über­weisen, ist heute keine Seltenheit mehr. Das zeigen die zahlreichen Rück­meldungen auf unseren Aufruf: Leser bezahlten zum Beispiel eine Ferien­unterkunft in der Schweiz und die Miet­wohnung in Kolumbien, unterstützen die Tochter beim Studium in Groß­britannien oder helfen bedürftigen Menschen in Ägypten.

Das Geld kommt zwar immer beim Empfänger an, doch der Betrag ist oft geringer als der, den man losgeschickt hat. Ab und zu dauert der Vorgang auch länger als inner­halb Deutsch­lands gewohnt.

Wir beant­worten die wichtigsten Fragen zu Auslands­über­weisungen.

Unser Rat Vergleichen. Klären Sie zuerst, ob das Geld auf einem Bank­konto, einem Kreditkarten­konto oder in bar ankommen soll. Danach richtet sich, welchen Anbieter Sie nehmen können. Vergleichen Sie die Preise privater Anbieter, etwa mit einer Internetrecherche mit dem Such­wort „Geld­transfer“. Melde­pflicht. Über­weisungen ins Ausland, die 12 500 Euro über­schreiten, müssen Sie der Bundes­bank melden. Das geht telefo­nisch (0 800/1 23 41 11) oder elektronisch über das Allgemeine Meldeportal Statistik (bundes­bank.de Such­wort: AMS).

Was ist generell bei Geld­über­weisungen ins Ausland zu beachten? Es kommt darauf an, ob die Empfänger inner­halb oder außer­halb Europas sitzen. Europaweit, das heißt inner­halb des Sepa-Raumes, gelten seit 2012 einheitliche Regeln. Er umfasst auch Länder, die den Euro nicht als Währung haben. Welche Länder zum Sepa-Raum gehören, sieht man in unserer Karte. Inner­halb dieser Länder darf eine Über­weisung nicht mehr kosten und nicht länger dauern als im Inland. Das heißt: Wenn in der Konto­führungs­gebühr für das deutsche Giro­konto alle Buchungen inklusive sind, ist auch die Sepa-Über­weisung gratis, zum Beispiel nach Frank­reich. Erst bei Geld­empfängern außer­halb des Sepa-Raumes spricht man von einer Auslands­über­weisung. Sie erfolgt in fremder Währung, die Kosten sind höher und sie dauert meist länger als eine Sepa-Über­weisung.

Wie funk­tioniert eine Auslands­über­weisung bei meiner Bank? Per Online­banking geht eine Über­weisung ins Ausland genauso wie eine in den Sepa-Raum. Bank­kunden klicken die entsprechende Über­weisungs­maske an und tragen dort die interna­tionale Konto­nummer Iban und die interna­tionale Bank­leitzahl Bic ein. Es kann sein, dass es keine Bic für die Ziel­bank gibt. Dann ist die Swift-Nummer nötig. Das ist ein Code, mit dem die Bank eindeutig identifiziert werden kann. Im besten Fall steht die Swift-Nummer auf der Rechnung, die bezahlt werden muss. Wenn nicht, muss bei der Empfängerin oder dem Empfänger nachgefragt werden.

Gibt es Alternativen zur Bank­über­weisung? Ja. Es gibt auch banken­unabhängige Spezial­anbieter, zum Beispiel Azimo, Moneygram, Wise (früher Trans­ferwise), Western Union oder Xoom. Bei den Spezial­anbietern müssen Sie sich zunächst registrieren oder ein Konto eröffnen. Die Bild­schirmmasken sind ähnlich und nahezu selbst­erklärend aufgebaut. Man gibt das Ziel­land ein, die entsprechende Bank, den Empfänger oder die Empfängerin und den Betrag. Manchmal müssen neben der interna­tionalen Bank­leitzahl auch Name und Ort der Bank angegeben werden.

Wie hoch sind die Kosten einer Auslands­über­weisung? Was Auslands­über­weisungen kosten, lässt sich nicht pauschal beant­worten. Banken geben die Kosten in ihrem Preis- und Leistungs­verzeichnis an. Oft verlangen sie einen Promille­satz vom Über­weisungs­betrag, einen Mindest­betrag und/oder einen Maximal­betrag. Immer ist anzu­geben, wer die Kosten über­nimmt. Drei Arten sind möglich: Absender und Empfänger teilen sich die Kosten. Das Kürzel dafür ist „Share“.

Absender oder Absenderin über­nehmen alle Kosten, dann trägt man „Our“ ein.

Soll der Empfänger alle Kosten tragen, muss die Über­weisung mit „Ben“ gekenn­zeichnet sein. Online­über­weisungen mit „Share“ kosten zum Beispiel bei der Berliner Sparkasse 1 Promille und mindestens 10 Euro, bei der Comdirect 1,5 Promille und mindestens 7,90 Euro vom Über­weisungs­betrag. Bei den Spezial­anbietern sieht man die Gebühren sofort, wenn das Empfänger­land und der Über­weisungs­betrag einge­geben werden. Wechselkurs. Wie teuer eine Auslands­über­weisung insgesamt ist, hängt auch vom Wechselkurs ab, der für die Umrechnung von Euro in die Wunsch­währung verwendet wird. Dadurch kann ein Anbieter mit nied­rigen Gebühren teurer sein als einer mit höheren Fixkosten. Viele Banken zeigen beim Online­banking voraus­sicht­liche Kosten an, die auf der Basis von Stan­dard­preisen und des Wechsel­kurses vom Vortag berechnet werden.

Wie finde ich den güns­tigsten Anbieter für eine Auslands­über­weisung? Das ist gar nicht so einfach. Eine zentrale und vor allem unabhängige Über­sichts­seite gibt es nicht mehr. Das Bundes­ministerium für wirt­schaftliche Zusammen­arbeit und Entwick­lung aktualisiert seine Internetseite Geld­trans­fair.de seit Ende Juni 2022 nicht mehr und wird sie zum 31. Dezember 2022 abschalten, so eine Sprecherin des Ministeriums. Es gibt auch kommerzielle Anbieter, deren Geschäfts­modell der Preis­vergleich für interna­tionale Geld­trans­fers ist. Über Seriosität und Trans­parenz der Vergleiche können wir keine Aussage machen. Neulinge finden dort zumindest die Namen von Anbietern für interna­tionalen Geld­transfer und können sich bei diesen nach den Kosten der gewünschten Dienst­leistungen erkundigen. Eins ist sicher: Alle diese Seiten können nicht beziffern, was eine Auslands­über­weisung letzt­endlich kostet. Grund: Erst wenn die Über­weisung ausgeführt wurde, sind die Gebühren bekannt, die bei der fremden Bank endgültig entstanden sind.