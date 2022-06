Eyeliner im Test Fünf sorgen für einen sauberen Strich

Ein schöner Lidstrich ist nicht nur eine Frage des Geschicks, sondern auch der Qualität. Das zeigt ein Test von 14 schwarzen Flüssig-Eyelinern, den unsere Schweizer Kolleginnen und Kollegen v in der Zeit­schrift K-Tipp veröffent­lichten. Sie prüften die Produkte auf kritische Stoffe und in einem Praxis­test auf ihre Schmink­eigenschaften.

Testfazit: Fünf Eyeliner schnitten insgesamt gut ab, acht mit der Note Genügend. Ein teurer Eyeliner fiel mit der Note Ungenügend durch, weil er mit gesund­heits­kritischen Nitrosaminen belastet war. Schwer­metalle und poly­zyklische aromatische Kohlen­wasser­stoffe (PAK) wurden in keinem Eyeliner in relevanten Mengen nachgewiesen.

Die fünf guten Eyeliner sind alle­samt in Deutsch­land erhältlich. Pro Stück kosten sie etwa zwischen 2,80 und 7,60 Euro:

Artdeco gewinnt auch im Praxis­test

Auftragen, Farb­intensität, Verlaufen, Trocknen, Halt­barkeit – diese Kriterien bewerteten fünf Labor­expertinnen im Praxis­test mit den Eyelinern. Neun Produkte schnitten in diesem Prüf­punkt gut ab – am besten davon der Eyeliner von Artdeco. Was auffiel: Eyeliner, die als wasser­fest deklariert sind, hielten nach sechs Stunden nicht besser als Eyeliner ohne dieses Versprechen.

Tipp: Wer sich komplett schminken möchte, findet empfehlens­werte Produkte in unserem Lippenstift-Test und in unserem Mascara-Test. Der Test von Make-up zeigt, dass gute Produkte nicht teuer sein müssen.