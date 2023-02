CTS Eventim, ein großer Anbieter von Ticketing-Dienst­leistungen und Live-Entertainment, gibt zusammen mit der Advanzia Bank die Eventimcard aus – eine Kreditkarte, für die keine Jahres­gebühr erhoben wird.

Vorteile: Keine Gebühren, Gratis­versand, VIP-Eintritt

Wer mit der Kreditkarte bei Eventim Tickets bestellt, bekommt diese inner­halb Deutsch­lands kostenlos zugesandt. Zudem erhält sie oder er bei verschiedenen Veranstaltungs­orten an der Schlange vorbei direkten Eintritt.

Ein neues Girokonto muss für die Karte nicht eröffnet werden. Das Angebot enthält auch eine Reise­versicherung, die einen Grund­schutz für Reiser­ücktritt, Krankheit und Gepäck­probleme bietet.

Mobiles Bezahlen ist via Apple Pay und Google Pay möglich. Der Einsatz der Karte ist im In- und Ausland gratis. Es fallen auch keine Auslands­einsatz­entgelte an, und für Einkäufe gilt ein zins­freies Zahlungs­ziel von sieben Wochen.