Händler dürfen künftig keinen Aufpreis mehr von ihren Kunden verlangen, wenn diese mit gängigen Karten, per Sepa-Über­weisung oder Last­schrift bezahlen – egal, ob im Geschäft oder online. So steht es im Gesetz zur Umsetzung der Zweiten Zahlungs­diens­tericht­linie der Europäischen Union, das am 13. Januar 2018 in Kraft treten soll. Vor allem bei Online­buchungen von Bahn­fahrten, Flügen und Hotel­zimmern berechnen die Anbieter oft eine Extra­gebühr.