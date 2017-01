Wind­park statt Atom­kraft

Noch verpflichten sich nur wenige Banken, bei der Kredit­vergabe an Unternehmen und Organisationen und bei Investments in Wert­papiere ethische, ökologische oder soziale Kriterien anzu­wenden. Finanztest hat zehn Banken ermittelt, die solche Kriterien anwenden, Spar­angebote für Verbraucher machen und für alle offen stehen. Einige Banken schränken ihren Kunden­kreis ein, zum Beispiel auf kirchliche Mitarbeiter und Organisationen, andere bieten nur einzelne Spar­angebote dieser Art an. Die Konditionen der Spar­angebote erhebt Finanztest monatlich. Allen ethisch-ökologischen Banken gemein ist der Ausschluss von Investments mit Anlegergeld bei Unternehmen, die ihr Geld verdienen mit

Kern­energie ,

, geächteten Waffen, also Land­minen und Streumunition ,

und , Kinder­arbeit ,

, Geschäften, in denen Menschen-, Grund- und Arbeits­rechte verletzt werden.

Beim Kauf von Staats­anleihen sind sich die Banken nicht so einig. Einige meiden zum Beispiel Papiere von Staaten, die stark auf Atom­kraft setzen, andere tun das nicht. Wer als Sparer die Kern­energie und fossile Energieträger umfassender meiden will, kann unseren Filter verwenden und sich die Banken anzeigen lassen, die Kohle, Öl und Atom­kraft weder über Unter­nehmens­beteiligungen noch über den Kauf von Staats­anleihen finanzieren.

