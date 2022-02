In vielen Punkten unterscheiden sich nach­haltige Banken nicht von herkömm­lichen. Sie bieten die Bank­geschäfte wie Girokonten, Tages­geld, Fonds oder Baufinanzierungen, werden von der Finanz­aufsicht Bafin kontrolliert und sind in der Einlagensicherung. Gesetzlich sind in der Europäischen Union 100 000 Euro pro Person und Bank gesichert, doch viele Banken gehören zusätzlich noch freiwil­ligen Sicherungs­systemen an.

Die Stiftung Warentest hat – unabhängig von den konkreten Zins­angeboten – die Banken selbst untersucht. Portraits einzelner Banken finden Sie nach dem Frei­schalten (Stand Februar 2021).

Was diese Banken von herkömm­lichen Kredit­instituten unterscheidet, ist der Umgang mit dem Geld der Kundinnen und Kunden. Nach­haltige Banken verleihen das Geld, das auf ­Giro-, Tages- oder Fest­geld­konten liegt, nicht an jeden. Geld, das die Institute nicht als Kredit weitergeben, legen sie selbst am Kapitalmarkt an – aber sie kaufen dafür keine Aktien oder Anleihen von ausgeschlossenen Firmen.

Waffen und Kinder­arbeit tabu Keines der untersuchten Institute vergibt Kredite an Waffen- und Rüstungs­produzen­ten, ebenfalls tabu sind Glücks­spiel und Pornografie. Bis auf eine Ausnahme vergeben die Banken auch keine Kredite an Atom­kraft­werks­betreiber und Firmen, die Menschen- und Arbeits­rechte miss­achten. Kohle steht ebenfalls auf der Tabuliste der meisten Institute. Erdöl­förderer sind nicht bei allen ausgeschlossen. Tipp: Im Produktfinder können sie nach Frei­schaltung anhand der Filter schnell die Angebote heraus­picken, die Ihren Wünschen entsprechen.

So agieren nach­haltige Banken in Sachen Staats­anleihen Bei Staats­anleihen setzen die Banken andere Regeln an. Rüstung generell lässt sich hier nicht ausschließen – fast alle Staaten unterhalten eine Armee –, doch zumindest geächtete Waffen wie Land­minen und Streumunition sind bei vielen Instituten außen vor. Auch bei Staats­anleihen könnten Klimakriterien strenger sein. Einige Banken schließen nur Staaten aus, die interna­tionale Klimaab­kommen nicht unterzeichnet haben und stellen sonst keine ­Anforderungen.

So investieren nach­haltig orientierte Banken Ausschlüsse sind nur ein Aspekt. Nach­haltige Banken unterstützen auch gezielt ökologi­sche und soziale Projekte, etwa Biobauernhöfe, Krankenhäuser oder kirchliche Einrichtungen, erneuer­bare Energien oder die Förderung der wirt­schaftlichen Entwick­lung in Ost- und Südost­europa. Das sind nur einige Beispiele von vielen. Kurz­porträts der elf untersuchten Banken finden Sie nach dem Frei­schalten des Zins­vergleichs. Wer mehr erfahren will, findet ausführ­liche Berichte auf den Internet­seiten der Banken.

Zinsen meist nied­rig wie über­all Die Zinsen nach­haltiger Banken liegen mit herkömm­lichen Filial­banken etwa gleich­auf. Hier wie dort gibt es derzeit nur wenig oder keine Zinsen. Die meisten Nach­haltig­keits­banken bieten auch ein Giro­konto an. Wer einen Dispokredit braucht, muss bei den nach­haltigen Banken höchs­tens 8 Prozent Zinsen zahlen – , teils deutlich weniger als bei klassischen Instituten. Ratenkredite für Konsumwünsche gibt es bei einigen Instituten nicht.

Auch Wert­papierdepots im Angebot Wer anlegt, kann bei den meisten Banken auch ein Wertpapierdepot einrichten und Fonds, ETF oder Aktien und Anleihen kaufen. GLS Bank und Triodos Bank zum Beispiel haben selbst Fonds aufgelegt, die in unserer Finanztest-Nachhaltigkeitsbewertung gut abge­schnitten haben und auch in unserem Fondsvergleich vorn mit dabei sind. Tipp: Eine Liste von Banken mit ethisch-ökologischem Anspruch finden Sie, wenn Sie den Produktfinder frei­schalten und den entsprechenden Filter ankli­cken. Nach dem Frei­schalten der Daten­bank erhalten Sie auch Zugriff auf die Artikel der Zeitschrift Finanztest zum Thema ethisch-ökologische Geld­anlage.