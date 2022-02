Betrüger nutzen Namen eines Fondsanbieters aus Luxemburg

Per Telefon versuchen aktuell angebliche Mitarbeiter der Ethenea Independent Investors S.A. aus Muns­bach in Luxemburg, Spare­rinnen und Sparern dubiose Fest­geld­verträge anzu­drehen. Dabei bieten sie Zinsen für ein einjähriges Fest­geld an, die mit 1,38 Prozent im Jahr aktuell mit Fest­geld­anlagen bei seriösen Banken nicht erziel­bar sind. Die Anrufer geben eine Büro­adresse am Thurn-und-Taxis-Platz 6 in Frank­furt am Main an sowie eine Telefon­nummer, unter der test.de niemanden erreichen konnte. Offen­bar nutzen die Anrufer den Namen der Ethenea Independent Investors, um Anleger mit Fest­geld­verträgen zu betrügen.