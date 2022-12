Essen und Getränke zum Mitnehmen Weg frei für mehr Mehrweg

Mehr­wegboxen ziehen jetzt in die Gastronomie ein. Bei sorg­samer Behand­lung halten sie lange, schonen so Umwelt und Klima. © Getty Images

Morgens ein Cappuccino to go, mittags die schnelle Sushibox vom Liefer­dienst und abends noch was Leckeres vom Italiener nebenan – Mahl­zeiten und Getränke zum Mitnehmen oder Bestellen sind praktisch.

Und sie sorgen für reichlich Abfall: Laut Bundes­regierung entstehen in Deutsch­land täglich 770 Tonnen Verpackungs­müll durch Take-away-Einwegverpackungen. Das soll sich ändern. Denn ab 1. Januar 2023 tritt die neue Mehr­weg­angebots­pflicht in Kraft. Daneben gibt es viele weitere Neuerungen fürs Jahr 2023.

Kund­schaft hat die Wahl zwischen Ein- und Mehrweg Restaurants, Cafés und Imbisse, aber auch Fleischereien oder Bäckereien, die Gerichte und Getränke „to go“ verkaufen, müssen ihren Kundinnen und Kunden dann bei der Art der Verpackung die Wahl lassen: Neben Einwegkunst­stoff­verpackungen müssen sie auch wieder­verwend­bare Becher, Schalen und Boxen anbieten. Gleiches gilt für Bring­dienste, die bestelltes Essen bis an die Haustür liefern. Tipp: Nicht selten sind Verpackungen ein Ärger für die Kund­schaft – meist solche aus dem Supermarkt. Auf unserer Themenseite Verpackungsärger und Mogelpackung nennen wir konkrete Beispiele. Im test-Bericht Preisfallen im Supermarkt geben wir Tipps, wie echte Schnäpp­chen zu erkennen sind.

Auf Mehr­wegbehälter gibt es Pfand Die Unternehmen dürfen einen Pfand­betrag erheben, der erstattet wird, wenn die Kundinnen und Kunden die Mehr­wegbehälter später zurück­geben. Nicht erlaubt ist es, Speisen und Getränke in Mehr­weggeschirr teurer zu verkaufen als in Einwegverpackungen. Inzwischen haben sich Mehr­weganbieter wie Recup und Rebowl etabliert: Sie statten eine Vielzahl an Restaurants und Cafés aus, was die Rück­gabe von Bechern und Schalen einfacher machen dürfte. Tipp: Behandeln Sie die Behälter sorg­sam und geben Sie sie sauber zurück.