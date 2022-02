Ziehen zwei Personen aus getrennten Haushalten zusammen, haben sie oft doppelte Energie- und Internet­verträge. Die können in der Regel unkompliziert gekündigt werden. Darum kümmern sollte sich das Paar aber schon vor dem Umzug.

Bei allen anderen Energieverträgen gibts im Umzugs­fall ein Sonderkündigungs­recht mit sechs Wochen Kündigungs­frist. Wenn der Versorger den Vertrag am neuen Wohn­ort zu den alten Konditionen fortsetzen kann, darf er inner­halb von zwei Wochen nach Kündigungs­eingang ein Angebot zur Weiterbelieferung machen, das angenommen werden muss. Nehmen die Versorger beider Partner das in Anspruch, kann sich das Paar einen Vertrag aussuchen.

Fällt das Internet in der neuen Wohnung ohne Vereinbarung für mehr als einen Arbeits­tag aus, können Leute, die umge­zogen sind, eine gesetzliche Ausfall­entschädigung in Höhe von 10 Euro pro Arbeits­tag verlangen.

Internet­verträge können vor Umzügen binnen eines Monats gekündigt werden. Voraus­gesetzt, der Anbieter kann an der neuen Adresse nicht die gleiche Leistung erbringen wie an der alten. Hat sich das Paar für einen Vertrag entschieden, kann es den anderen kündigen.

Rund­funk­beitrag: Nach dem Umzug

Die Gebühr wird pro Haushalt fällig. In der neuen Wohnung braucht das Paar also nur noch ein Beitrags­konto. Aktuell beträgt der Rund­funk­beitrag 18,36 Euro pro Monat. Nach dem Umzug meldet einer von beiden die neue Adresse in seinem Beitrags­konto an. Der andere meldet seine Wohnung ab und verweist auf das Konto der neuen Wohnung. Die Meldungen können online erledigt werden. Wer sich vor der Zahlung des Rundfunkbeitrags drückt, muss Strafe zahlen.