Unsicherheit bei Bausparkassen

Auch Bausparkassen haben ihren Kunden Nutzungen – also das, was sie mit ihrem Geld erwirt­schaftet haben – heraus­zugeben. Bei ihnen ist allerdings nicht sicher, ob bei ihnen auch von Zinsen in Höhe von 2,5 oder fünf Punkten über dem Basiszins­satz auszugehen ist. Dazu hat sich der Bundes­gerichts­hof noch nicht geäußert. Die Ergeb­nisse des Arbeits­blatt sind für Bausparkassen nur als Anhalts­punkt zu verstehen.