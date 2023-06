Menschen, die eine Smartwatch oder einen Fitness-Tracker ihr Eigen nennen, haben oft großes Vertrauen in deren Mess­werte. Das ergab unsere Online-Umfrage in diesem Früh­jahr, an der sich 1 247 Personen beteiligten. Allerdings ist dieses Zutrauen je nach Funk­tion stark unterschiedlich. Von den Personen, die Schritt­zähler, Stre­cken­messung und Herz­frequenz­erfassung nutzen, vertrauen jeweils mindestens 90 Prozent den Daten „voll und ganz“ oder „ziemlich“. Die Schlaf­analyse liegt mit 80 Prozent auf dem vierten Platz.

Die Bestimmung der Sauer­stoff­sättigung im Blut und das Elektrokardiogramm (EKG) halten dagegen nur 71 beziehungs­weise 67 Prozent der Nutze­rinnen und Nutzer für belast­bar. Schluss­licht bilden die Funk­tion zur Dokumentation der einge­nommenen Speisen und Getränke (Kalorienmonitoring) sowie die Anzeige des Anteils von Fett, Wasser und Muskelgewebe am Körper: Rund vier von zehn Personen trauen diesen Gesund­heits­funk­tionen.

Jeder Zehnte war schon wegen Smartwatch beim Arzt Über­rascht hat uns, dass bereits 10 Prozent der Nutze­rinnen und Nutzer aufgrund einer Warnung oder schlechter Gesund­heits­werte auf der Smartwatch beim Arzt waren. 18 Prozent haben sich zumindest mit den kritischen Mess­werten auseinander­gesetzt. Weitere 10 Prozent gaben an, sich dafür nicht besonders zu interes­sieren. {{data.error}} {{accessMessage}} Felder mit einem * müssen ausgefüllt werden. {{ group.input.comments[0] }} {{value}} {{choice.value}} {{group.input.errorMessage}} group.input.value = event.target.value" @change="submitForm" @invalid="handleInvalid" > {{item.text}}

Beliebte Begleiter beim Sport Wer eine smarte Uhr oder ein Fitness­armband besitzt, trägt das Gerät auch häufig beim Laufen, Radfahren, Schwimmen oder anderen sport­lichen Aktivitäten: Rund drei Viertel der Befragten gaben an, es fast immer beim Sport zu nutzen. Nur 2 Prozent tragen die Smartwatch gar nicht beim Sport, 9 Prozent machen keinen oder kaum Sport. Tipp: Wir haben auch Fitness-Apps getestet.