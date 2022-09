Mietwagen­preise haben sich vervielfacht

„Zahlte man vor drei Jahren 200 Euro für einen Kleinwagen auf Malle oder Kreta, so sind es mitt­lerweile mindestens 800 Euro“, schreibt uns test-Leser Manuel Karuza. Tatsäch­lich sind die Preise seit der Pandemie stark gestiegen. Nicht jedes Urlaubs­budget gibt das her. In unserer Umfrage möchten wir von Ihnen wissen, ob Sie trotz der hohen Preise einen Mietwagen gebucht haben. Oder sind Sie mit anderen Verkehrs­mitteln gereist? Oder haben Sie die Reise gar verschoben?