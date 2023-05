Schutz vor Erbschleicherei Was Angehörige tun können

Unser Rat

So gehen enterbte Verwandte vor. Beantragt der Erbschleicher beim Amts­gericht am Wohn­ort des Verstorbenen einen Erbschein, können Sie dort Testier­unfähigkeit reklamieren. Schildern Sie den Gesund­heits­zustand des Verfassers. Reichen Sie etwa Kranken­akten, Betreuungs­akten oder Pflege­gut­achten ein. Nennen Sie Zeugen, die etwas zur geistigen Verfassung des Verstorbenen rund um die Testaments­errichtung sagen können.

Psychiatrisches Gutachten im Erbscheins­verfahren. Hat der mutmaß­liche Erbschleicher den Erbschein beantragt, das Amts­gericht aber Zweifel, dass der Verstorbene am Tag der Errichtung seines Testaments testier­fähig war, beauftragt es einen Arzt mit der nach­träglichen Begut­achtung der Testier­fähig­keit. Ein solches Gutachten kann aufwendig und sehr teuer sein. Die Kosten trägt nicht derjenige, der den Verdacht der Testier­unfähigkeit behauptet hat, sondern in der Regel derjenige, der den Erbschein beantragt hat, also der mutmaß­liche Erbschleicher. Das gilt selbst dann, wenn der Gutachter zu dem Ergebnis kommt, dass der Verdacht falsch war, der Verstorbene bei Abfassung des Testament also noch testier­fähig war.

Anfechtung bei Drohung und Irrtum. Hat der Erbschleicher ein Testament beein­flusst, indem er dem Verfasser des Testaments gedroht hat, können Sie als Kind des Verstorbenen einzelne Verfügungen im Testament anfechten. Dafür haben Sie ein Jahr Zeit. Die Anfechtung müssen Sie beim Amts­gericht am Wohn­ort des Verstorbenen erklären. Sie können auch anfechten, wenn Ihre Eltern etwa den Nach­barn zum Allein­erben gemacht haben, weil er lebens­lange Pflege versprochen, sich dann aber nicht daran gehalten hat (Anfechtung wegen Irrtums).

Für Schutz zu Lebzeiten sorgen. Erfahren Sie, dass Sie Demenz im Anfangs­stadium haben und wollen Sie dann noch ein möglichst unangreif­bares Testament schreiben, sollten Sie kein eigenhändiges Testament verfassen, sondern zum Notar gehen. Das senkt das Risiko von Einfluss­nahme und Fälschungen. Lassen Sie sich von einem Fach­arzt für Neurologie und Psychiatrie begut­achten. Legen Sie das Gutachten dem Notar vor. Hilf­reich können auch Handy­videos von Ihnen sein, die Ihre geistige Fitness zeigen.