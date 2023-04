Eine Erbschaft ist mit Rechten und Pflichten verbunden. Wir sagen, was auf Hinterbliebene zukommt, welche Fristen gelten und wo sie Hilfe finden.

Stirbt ein Mensch, hinterlässt er Familie und Freunden nicht nur Erinnerungen, sondern möglicher­weise auch ein Vermögen. Wer was bekommt, ergibt sich aus dem letzten Willen der verstorbenen Person – oder aus dem Gesetz. In jedem Fall gilt: Hinterbliebenen steht ein bürokratischer Mara­thon bevor. Wir helfen Ihnen dabei und erklären, was die gesetzliche Erbfolge regelt und wie Testamente davon abweichen können, wann Sie einen Erbschein brauchen und wie Sie ihn beantragen. Wenn Sie die Erbschaft ausschlagen wollen, gelingt Ihnen das leicht und unkompliziert mit unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung.

Außerdem liefern wir die wichtigsten Informationen zum Umgang mit Miet-, Alltags- und Versicherungs­verträgen. Kommt es zum Streit unter Miterben, hilft vielleicht eine Mediation. Wir erklären, wie sie funk­tioniert, was sie kostet und worauf Sie bei der Auswahl einer Mediatorin oder eines Mediators achten sollten.