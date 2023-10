Es kommt häufig vor: Die Zeit in der Klinik endet, doch der Gesund­heits­zustand von Patientin oder Patient ist noch immer ange­schlagen. Wer den Alltag zu Hause noch nicht selbst­ständig bewältigen kann, hat Anspruch auf Entlass­management, das für Kliniken und Rehabilitations­einrichtungen gesetzlich vorgeschrieben ist. Fachleute sprechen auch von Pflege- oder Über­leitungs­management. Konkret formuliert wird dieser Anspruch im Rahmenvertrag Entlass­management, der zwischen Ärzteschaft, Krankenkassen und Krankenhäusern geschlossen wurde, und seit Oktober 2017 gilt.

Krankenhäuser müssen aktiv werden Damit der Über­gang vom stationären in den ambulanten Bereich reibungs­los abläuft, sollen Kliniken und Reha-Häuser ihre Informationen zur Behand­lung strukturiert und sicher weitergeben sowie Termine und Leistungen veranlassen. Geregelt werden sollen: die medizi­nische Weiterbe­hand­lung durch Haus- oder Fach­ärzte,

die Pflege durch pflegerische Dienste etwa zur Wund­versorgung oder Grund­pflege,

die Über­leitung ins Pflegeheim,

Alltags­hilfen, die sich um die haus­wirt­schaftliche Versorgung kümmern,

die ambulante Rehabilitation wie Krankengymnastik oder Anschluss­heilbe­hand­lung,

die Versorgung mit erforderlichen Medikamenten,

die Vermitt­lung von Kontakten zu Ärzten, Therapeuten, Pflege­dienst oder -heim und Selbst­hilfe­gruppen,

Hilfe beim Beantragen von Leistungen bei Kosten­trägern wie der Deutschen Renten­versicherung,

Vermitt­lung von Kontakten zu Ärztinnen und Ärzten (Sozialdienst als Lotse für die Entlassung).

Unser Rat Sich vorbereiten. Damit nach Ihrem Klinik­aufenthalt auch Ihre Entlassung glatt läuft, sollten Sie bei geplanten Aufenthalten wichtige Fragen vorher klären. Denken Sie an Unterlagen und Dinge, die Sie brauchen werden (Checkliste). Sich besprechen. Brauchen Sie oder ein nahe­stehender Mensch nach einem Klinik­aufenthalt Unterstüt­zung, über­legen Sie mit Familie, Freunden oder Bekannten, wie diese aussehen kann. Erste Maßnahmen können Sie schon während des Klinik­aufent­halts in die Wege leiten. Ansprech­partner in Kliniken und Reha-Einrichtungen ist meist der Sozial­dienst, der bei Bedarf die Weiterversorgung plant. Sich beschweren. Fühlen Sie sich als Patient oder Angehöriger von der Klinik nicht gut informiert, sprechen Sie behandelnde Ärztinnen und Ärzte an oder suchen Sie den Sozial­dienst auf und stellen Ihre Fragen. Oft können Sie sich im Kranken­haus auch an Patientenfür­sprecher wenden, die bei Konflikten vermitteln.

Jede Klinik macht es anders Die Planung der Anschluss­versorgung regelt jedes Kranken­haus etwas anders. Oft sind Pfle­gekräfte speziell dafür geschult, Patientinnen und Patienten den Über­gang von der Klinik in den Alltag zu erleichtern – entweder sind sie allein für eine Station oder abteilungs­über­greifend verantwort­lich. Andern­orts kümmert sich ein Sozial­dienst um die Entlassung. Neben Pfle­gekräften beraten hier oft auch Sozial­arbeiter und -pädagogen.

Patienten entscheiden selbst Im Erst­gespräch klären Berate­rinnen und Berater Patienten über die Behand­lungs­möglich­keiten nach der Entlassung auf. Voraus­setzung ist allerdings, dass zuvor ausdrück­lich in die Beratung einge­willigt wurde. Hat jemand eine schwere Demenz, muss das Betreuungs­gericht einge­schaltet und ein recht­licher Betreuer bestimmt werden, der für die Person entscheidet. Es sei denn, es liegt eine Vorsorgevollmacht oder Betreuungs­verfügung vor, in dem beispiels­weise eine Angehörige oder befreundete Person bevoll­mächtigt ist, zu Gesund­heits­fragen stell­vertretend zu entscheiden. Das gilt dann auch für das Entlass­management.

Angehörige sind mit im Boot Teil des Entlass­managements sind auch Gespräche mit Angehörigen, in denen die Berate­rinnen und Berater wichtige Informationen über Patienten erhalten, die bei der Planung helfen. Es geht um Fragen wie: Wer über­nimmt die Einkäufe, wer sorgt für das Essen? Soll ein Pflegedienst Körper­pflege und Hilfe beim Anziehen über­nehmen? Manchmal muss auch der barrierefreie Umbau der Wohnung auf den Weg gebracht werden, damit der oder die Erkrankte weiter zu Hause wohnen kann.

Hilfs­mittel für die Zeit nach der Klinik In anderen Fällen werden Hilfs­mittel wie ein Roll­stuhl notwendig. Dann geht es darum, diesen bei einem möglichst wohn­ortnahen Sanitäts­haus vorzubestellen. Das Sanitäts­haus beantragt dann auch die Kosten­über­nahme bei der gesetzlichen Krankenkasse. Die Nähe zum Wohn­ort ist wichtig, weil der Roll­stuhl angepasst und manchmal später repariert werden muss.

Patienten­akte gibt Auskunft Im Pots­damer Klinikum Ernst von Berg­mann koor­diniert etwa der Sozial­dienst die Entlassung der Patienten. Dieser arbeitet mit geschulten Patienten­koordinatoren zusammen, bei denen es sich um Pfle­gekräfte auf den Stationen handelt. Pflegedirektorin Katrin Fromm: „Mit der Aufnahme des Patienten werden seine Daten in die elektronische Patientenakte einge­tragen. Ist er dann auf der Station, besprechen behandelnde Ärzte, Pfle­gekräfte und Koor­dinatoren regel­mäßig seinen gesundheitlichen Zustand und dessen Therapie. Fest­gehalten wird das in der Patienten­akte. Auf dieser Basis weiß der Sozial­dienst dann, ob er aktiv werden muss oder nicht.“

Heraus­fordernde Erkrankungen Am einfachsten zu regeln sind geplante Eingriffe – wenn Patientinnen und Patienten beispiels­weise ein neues Kniegelenk bekommen und zum abge­sprochenen Termin in der Klinik erscheint. Für viele Erkrankungen gibt es fest­gelegte Behand­lungs­abläufe. „So können wir oft schon am Anfang gleich einschätzen, wie lange der Patient im Schnitt bleiben wird und was wann wo beantragt wird“, sagt Pflegedirektorin Fromm. „Eine Heraus­forderung sind häufig Notfall­patienten, die verschiedene Erkrankungen mitbringen, zum Beispiel ein Schlag­anfall­patient mit einer halb­seitigen Lähmung.“

Demenz als Neben­diagnose Einge­liefert werden auch immer mehr Patienten, die neben einer akuten Erkrankung auch demenziell erkrankt sind – eine Entwick­lung, die in den vergangenen Jahren stark zugenommen hat. Geschultes Kranken­haus­personal erkennt eine Demenz, und demenzsensible Krankenhäuser berück­sichtigen das professionell in der Behand­lung und in der Begleitung der Angehörigen. Cornelia Plenter, Leiterin des Projekts Blick­wechsel Demenz, kennt solche Situationen: „Wird die Demenz nicht erkannt, droht eine unzu­reichende Versorgung auch nach der Entlassung.“

Auch Über­gangs­pflege ist möglich Grund­sätzlich können Krankenhäuser Patientinnen und Patienten bis zu zehn Tage weiter stationär behalten. Diese sogenannte Über­gangs­pflege können Kliniken jedoch nur abrechnen, wenn sie vorher mögliche Alternativen, beispiels­weise Kurz­zeit­pflege oder Reha-Maßnahmen, genauestens abge­klopft haben. Für die Krankenhäuser ist das aufwendig.

Patienten müssen Fristen einhalten Patientinnen und Patienten sind ebenfalls in der Pflicht und müssen sich kümmern: Erhalten sie ein Rezept, müssen sie es inner­halb von drei Werk­tagen, Samstag einge­schlossen, nach ihrer Entlassung in der Apotheke einlösen. Ähnliches gilt für Heil­mittel­ver­ordnungen wie Ergo- oder Physio­therapie: Die Behand­lung muss inner­halb von sieben Tagen begonnen werden. Inner­halb von weiteren zwölf Tagen müssen die von der Klinik verordneten Behand­lungs­termine abge­schlossen sein. Geschieht das nicht, verfallen sie.

Nicht immer klappt das Entlass­management Die Realität zeigt, dass die lückenlose Anschluss­versorgung längst nicht immer umge­setzt wird. Bei der Unabhängigen Patientenberatung Deutsch­land erfolgten bereits Hunderte Beratungen zum Thema. Was wird am häufigsten beklagt? Ohne zu zögern sagt Beraterin Anja Lehmann: „Dass über­haupt kein Entlass­management statt­findet.“ Einer der Gründe liegt sicherlich in der permanenten Über­lastung von Ärzteschaft und Pfle­gekräften, die sich seit der Corona-Pandemie deutlich verschärft hat. Mitarbeite­rinnen und Mitarbeiter müssen zum Beispiel viel Zeit investieren, um einen geeigneten Heim­platz zu finden. So kommt es immer wieder vor, dass Patienten entlassen werden, ohne dass ihre Anschluss­versorgung organisiert wurde.

Viele Patienten kennen ihre Rechte nicht „Das Wissen über Patientenrechte ist in der Bevölkerung gering“, sagt Anja Lehmann. Auch die Stations­ärzte wüssten oftmals nicht, dass die Klinik zum Entlass­management verpflichtet ist. Im akuten Fall empfiehlt Lehmann sich an den Sozial­dienst des Kranken­hauses zu wenden. Hilft das nicht, seien Patientenfürsprecher wichtige Ansprech­partner.