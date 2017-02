Finanztest bat Eon um Stellung­nahme: „ So etwas darf nicht passieren. Unsere Vertriebs­partner werden professionell geschult und laufend geprüft“, so das Unternehmen. Man bedauere das Fehl­verhalten des Vertriebs­part­ners und habe die Zusammen­arbeit beendet. Die strittigen Verträge wurden storniert.

„Nicht unter Druck setzen lassen“

Das Bürgerliche Gesetz­buch schützt Verbraucher vor Über­rumpelung – ob im Direkt­vertrieb an der Haustür oder bei Vertrags­angeboten am Telefon. Sie haben in diesen Fällen ein gesetzliches Widerrufs­recht, das mindestens 14 Tage gilt, manchmal sogar länger. Sie sollen so davor geschützt werden, Geschäfte abzu­schließen, ohne genug darüber nachgedacht zu haben. Anke Kirchner von der Verbraucherzentrale Nieder­sachsen kennt das Problem: „Solche Verkäufer räumen Kunden vor Vertrags­abschluss nicht genügend Bedenk­zeit ein. Niemand sollte sich unter Druck setzen lassen, sondern Unterlagen in Ruhe prüfen und Preise vergleichen. Seriöse Anbieter kommen wieder.“