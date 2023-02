Seit einer ­Gesetzes­änderung im Sommer 2022 können Grund­versorger von einem Liefer­stopp betroffene Kunden etwas schlechter behandeln. Denn nun dürfen sie in der sogenannten Grund­versorgung im Vergleich zur Ersatz­versorgung unterschied­liche ­Preise aufrufen. Wie groß der Preis­unterschied sein kann, zeigt das Beispiel der Stadt Brühl. Dort ist EnBW der Grund­versorger für Strom, die Kilowatt­stunde im Grund­versorgungs­tarif kostet 37,31 Cent, in der Ersatz­versorgung sind es dagegen 58,06 Cent – also gut 20 Cent mehr.

Ersatz­versorgung nur im Notfall Ärger gibt es inzwischen immer mal wieder darüber, in welchen Fällen ein Haushalt in die teurere Ersatz­versorgung einzustufen ist. Die Bundesnetzagentur hat jetzt klar­gestellt, es sich bei der Ersatz­versorgung um eine Notversorgung handelt. Haushalte, die selbst ihren Vertrag kündigen, oder eine frist­gerechte Kündigung vom Versorger erhalten haben, gehören nicht in die Ersatz­versorgung.

Was Kunden bei einer Insolvenz tun müssen Zählerstand dokumentieren. Kommt die Nach­richt, dass der Versorger die Lieferung einstellt, sollte man umge­hend den Zählerstand fotografieren. So lässt sich später die Schluss­rechnung des insolventen Anbieters nach­voll­ziehen und beweisen, mit welchem Zählerstand die Ersatz­versorgung startet. Zahlungen einstellen. Betroffene Kundinnen und Kunden sollten die Einzugs­ermächtigung beim insolventen Anbieter zum entsprechenden Termin widerrufen oder den Dauer­auftrag kündigen. Nach Eröff­nung des Insolvenz­verfahrens müssen ausstehende Guthaben und Boni über den Insolvenz­verwalter zu Insolvenz­tabelle angemeldet werden. Ist das Insolvenz­verfahren abge­schlossen, erhalten die Kunden meist nur einen kleinen Teil ihres Guthabens zurück – und das oft erst Jahre später.

Mehrere Insolvenzen vor zwei Jahren Im Jahr 2021 hatten sechs kleinere Energieversorger Insolvenz angemeldet und ihre Energielieferungen einge­stellt. Zuletzt war es Ende Dezember 2021 Neckermann Strom aus Norder­stedt, ein Ökostrom- und Gasanbieter mit damals 13 000 Kunden.