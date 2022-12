Viele Seiten Formulare in zum Teil sehr kleiner Punkt­schrift. Darin Fach­begriffe, die ohne Studium des ergänzenden Informations­materials nicht zu verstehen sind: Basis­eltern­geld, Eltern­geld Plus, Part­nermonate, Part­nerschafts­bonus, Bemessungs­zeitraum. Das erwartet Eltern, wenn sie einen Antrag auf Eltern­geld stellen. Kein Wunder, dass frisch­gebackene Mütter und Väter sich professionelle Hilfe wünschen. Wer „Eltern­geldberatung“ in die Such­maschine eingibt, wird schnell fündig. Aber was taugen solche Dienst­leister? Finanztest hat vier kommerzielle und vier gemeinnützige Anbieter in insgesamt 40 Beratungen untersucht. Ergebnis: Vor allem die auf Eltern­geld spezialisierten kommerziellen Berater erkennen typische Eltern­geld-Fall­stricke – und bringen ihren Kunden so unter Umständen Tausende Euro mehr Eltern­geld ein. Wir zeigen, wo man im Vorfeld der Antrags­stellung aufpassen muss – und woran es in der Beratung manchmal hapert.

Warum sich der Eltern­geldberatungs-Test für Sie lohnt Test­ergeb­nisse . Die Stiftung Warentest hat 8 Eltern­geldberatungs­stellen unter die Lupe genommen und insgesamt 40 Gespräche geführt. Die Beratungs­leistung haben wir benotet. Die Noten reichten von 1,6 (gut) bis 3,2 (befriedigend).

Wir verraten, wie Sie ganz legal Ihr Eltern­geld optimieren können. Heft­artikel als PDF. Nach dem Frei­schalten erhalten Sie den Heft­artikel aus Finanztest 1/2023 zum Download.

Acht Eltern­geldberatungs­stellen im Test Im Test waren die vier gemeinnützigen Beratungs­stellen von Arbeiter­wohl­fahrt (AWO), Caritas, Diakonie und Pro familia. Diese Institutionen haben ein recht großes Netz von Beratungs­stellen verteilt über die Bundes­republik und bieten neben der meist kostenlosen Eltern­geldberatung auch noch Hilfe­stellung zu anderen Themen an. Außerdem haben wir Beratungs­gespräche bei den vier kommerziellen Eltern­geldberatungs­stellen Einfach Eltern­geld, Eltern­geldexperten, Eltern­geld.net und Eltern­gelden in Anspruch genommen. Der Test zeigt, dass diese Spezialisten im Detail oft besser Bescheid wissen – und so ist auch der Testsieger ein kommerzielles Beratungs­unternehmen.