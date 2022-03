Wahl zwischen Basis­eltern­geld und Eltern­geld Plus Wer beim Antrag auf Eltern­geld das Maximale für sich heraus­holen will, muss sich vorher intensiv mit dem Thema Eltern­geld und den Gestaltungs­möglich­keiten beschäftigen. Hier hilft unser Special Basiswissen Elterngeld. Im Antrag auf Eltern­geld sind Paare mit der Wahl zwischen zwei Arten des Eltern­gelds konfrontiert. Sie können nur Basis­eltern­geld beantragen, nur Eltern­geld Plus oder eine Kombination aus beidem. Die normale – bislang unter dem einfache Namen Eltern­geld bekannte – Sozial­leistung heißt heute Basis­eltern­geld. Grobe Faust­regel: Das Basis­eltern­geld beträgt 65 Prozent des Netto­lohns vor der Geburt des Kindes. Beide Eltern­teile haben zusammen Anspruch auf zwölf Monate Basis­eltern­geld in Höhe von maximal 1800 Euro. Die kann das Eltern­paar ganz beliebig unter­einander aufteilen.

Zwei weitere Part­nermonate als Bonus Der Gesetz­geber belohnt Paare mit zwei weiteren Monaten Basis­eltern­geld, wenn wenigs­tens ein Partner für mindestens zwei Monate durch die Kinder­betreuung Gehalts­einbußen hat. Part­nermonate nennt das Gesetz diese beiden Zusatz­monate. Statt vierzehn Monate Basis­eltern­geld (12 Monate plus die zwei Part­nerschafts­monate; monatlich maximal 1 800 Euro) kann ein Eltern­paar auch 28 Monate Eltern­geld Plus wählen. Das Eltern­geld Plus bedeutet für Eltern eine Verlängerung des Auszahlungs­zeitraums. Statt einem Monat Basis­eltern­geld kann das Paar zwei Monate Eltern­gelde Plus beantragen. Die Eltern­geldbehörde zahlt maximal 900 Euro pro Monat als Eltern­geld Plus aus. Eltern können die beiden Formen des Eltern­gelds auf verschiedenste Arten kombinieren (Beispiele im Basistext Elterngeld). Eltern­zeit, Steuern, Eltern­geld, Teil­zeit arbeiten – alle Infos Die wichtigsten Infos rund ums Eltern­geld

Eltern­geld und Eltern­zeit früh vor der Geburt planen Partner sollten früh miteinander über­legen, wer für welchen Zeitraum Eltern­geld beantragen will. Denn die Eltern­geld­planung ergibt sich, für welchen Zeitraum die Eltern bei ihrem Arbeit­geber Eltern­zeit beantragen müssen (Basistext Elternzeit). Eine wichtige Maßnahme, mit der Ehepaare das Eltern­geld enorm erhöhen können, liegt viele Monate vor der Geburt: Der Wechsel der Steuerklasse. Alles wichtigen Informationen dazu im Special Elterngeld – Steuerklasse wechseln.

Den Eltern­geld­antrag ausfüllen Je schneller Eltern alle für den Eltern­geld­antrag notwendigen Unterlagen zusammen haben, desto schneller können sie den Antrag bei ihrer Eltern­geld­stelle einreichen. Das ist wichtig, da viele Eltern­geldbehörden lange Bearbeitungs­zeiten haben. Schnelles Handeln ist auch deshalb wichtig, weil das Eltern­geld maximal für drei letzten Lebens­monate des Kindes rück­wirkend gezahlt wird. Folgende Unterlagen müssen Eltern zusammen mit dem ausgefüllten Eltern­geld­antrag bei der Eltern­geld­stelle abgeben oder dorthin schi­cken: Geburts­bescheinigung. Für den ­Eltern­geld­antrag benötigen Sie die Geburts­bescheinigung Ihres Kindes im Original (Verwendungs­zweck „Eltern­geld“ oder „Für soziale Zwecke“). Krankenkasse. Legen Sie dem Eltern­geld­antrag die Bescheinigung der Krankenkasse über den Bezug von Mutter­schafts­geld nach der Geburt bei und die Arbeit­geber­bescheinigung über den Zuschuss zum Mutter­schafts­geld nach der Geburt. Beamtinnen brauchen die Bescheinigung über ihre Dienst­bezüge während des Mutter­schutzes nach der Geburt. Einkommens­nach­weise. Angestellte Väter oder verbeamtete Eltern­teile benötigen in der Regel die Lohn­abrechnungen der letzten zwölf Mo­nate vor dem Geburts­monat. Angestellte Mütter müssen in der Regel die Lohn­nach­weise für die letzten zwölf Monate vor dem Monat vorlegen, in dem der Mutter­schutz begann. Selbst­ständige legen in der Regel den Steuer­bescheid aus dem Kalender­jahr vor der Geburt vor.

Änderung eines Eltern­geld­antrags nach Geburt mehr­fach möglich Die im Eltern­geld­antrag getroffenen Entscheidungen – welche Art des Eltern­geld, für welchen Lebens­monat des Kindes und für wie viele Monate – ist verbindlich. Der Antrag kann von Müttern und Vätern während der Eltern­geldbe­zugs­phase noch mehr­fach ohne Angabe von Gründen geändert werden. Beispiel: Ein Vater beantragt direkt nach der Geburt für zwei Lebens­monate des Kindes Basis­eltern­geld. Die Mutter des Kindes beantragt zwölf Monate Basis­eltern­geld. Im zehnten Monat nach Geburt entscheidet sich das Paar um. Die Mutter will ab Monat elf wieder voll im Job arbeiten. Dafür verlängert der Vater die Kinder­betreuung: er will nun für Lebens­monat elf und zwölf Basis­eltern­geld. Bei der Eltern­geld­stelle beantragen die beiden eine Änderung ihres ursprüng­lichen Eltern­geld­antrags. Aufgepasst: Eine rück­wirkende Änderung für bereits ausgezahlte Eltern­geldmonate ist aber in der Regel nicht möglich. Eine Ausnahme gilt, wenn der Väter und Mütter ausgezahlte Eltern­geld-Plus-Monate nach­träglich noch zu Basis­eltern­geldmonaten machen möchten: