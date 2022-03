Wie lange wird das Eltern­geld maximal gezahlt? Kommt darauf an, ob es sich um das Basiseltergeld oder das Eltern­geld Plus handelt.

Basis­eltern­geld Beliebige Aufteilung. Für das „normale“ Eltern­geld (genannt „Basis­eltern­geld“) gilt die grobe Faust­regel: Das Basis­eltern­geld beträgt 65 Prozent des Netto­lohns vor der Geburt des Kindes. Beide Eltern­teile haben zusammen Anspruch auf zwölf Monate Basis­eltern­geld in Höhe von monatlich maximal 1 800 Euro. Die kann das Eltern­paar ganz beliebig unter­einander aufteilen. Zum Beispiel können Mann und Frau gleich­zeitig nach der Geburt für sechs Monate Basis­eltern­geld beantragen. Es ist auch möglich, dass die Frau die ersten acht Lebens­monate Basis­eltern­geld beantragt und dann der Mann für die anschließenden vier Monate. Part­nermonate. Der Gesetz­geber belohnt Paare mit zwei weiteren Monaten Basis­eltern­geld, wenn wenigs­tens ein Partner für mindestens zwei Monate durch die Kinder­betreuung Gehalts­einbußen hat. Part­nermonate nennt das Gesetz diese beiden Zusatz­monate. Das heißt: Bei einer klassischen Rollenverteilung, bei der nur die Mutter in Eltern­zeit geht und Eltern­geld beantragt und der Vater des Kindes arbeitet, verschenkt das Paar zwei Monate Basis­eltern­geld. Väter sollten daher über­legen, ob sie nicht wenigs­tens für zwei Monate Basis­eltern­geld beantragen − etwa im Anschluss an die Eltern­geldbe­zugs­zeit der Frau für die Lebens­monate 13 und 14 des Kindes.

Wichtig: Basis­eltern­geld gibt es auch für Teil­zeit­arbeitende, sofern sie während der Eltern­geld­phase im Schnitt nicht mehr als 30 Stunden pro Woche (seit September 2021: 32 Stunden pro Woche) arbeiten. Mehr­lings­zuschlag. Eltern, die Mehr­linge bekommen, erhalten außerdem einen Zuschlag in Höhe von 300 Euro für das zweite und jedes weitere Kind. Geschwisterbonus. Einen Geschwisterbonus von 10 Prozent des Eltern­geldes (wenigs­tens 75 Euro) gibt es für Eltern, die neben dem Neugeborenen schon ein weiteres Kind unter drei Jahren oder zwei oder mehr ältere Kinder haben, die noch nicht sechs Jahre alt sind.

Eltern­geld Plus Auszahlungs­zeitraum stre­cken. Statt vierzehn Monate Basis­eltern­geld (12 Monate plus zwei Part­nerschafts­monate; monatlich maximal 1 800 Euro) kann ein Eltern­paar auch 28 Monate Eltern­geld Plus wählen. Das Eltern­geld Plus bedeutet für Eltern eine Verlängerung des Auszahlungs­zeitraums. Statt einem Monat Basis­eltern­geld kann das Paar zwei Monate Eltern­geld Plus beantragen. Die Eltern­geldbehörde zahlt dann maximal 900 Euro pro Monat aus. Eltern können die beiden Formen des Eltern­gelds auf verschiedenste Arten kombinieren.

Basis­eltern­geld und Eltern­geld Plus kombinieren – ein Beispiel Marie und Sebastian sind Eltern einer Tochter (Paula) geworden. Sebastian will seine Frau direkt nach der Geburt für zwei Monate bei der Baby­betreuung unterstützen. Bei seinem Arbeit­geber beantragt er für diesen Zeitraum Eltern­zeit und bei der Eltern­geld­stelle zwei Part­nermonate Basis­eltern­geld. Marie will nach Paulas Geburt erst einmal sechs Monate ganz aus dem Job gehen und anschließend 25 Stunden pro Woche in Teil­zeit arbeiten. Daher beantragt sie für die ersten sechs Monate Lebens­monate von Paula Basis­eltern­geld. Mit Sebastians zwei Part­nermonaten hat das Paar nun 8 von 14 Basis­eltern­geld-Monaten verplant. Aus den sechs übrigen macht Marie zwölf Monate Eltern­geld Plus. Von Paulas 7. bis 18. Lebens­monat bezieht Marie neben ihrem Teil­zeit­gehalt also Eltern­geld Plus.

Mindest­eltern­geld Wer vor der Geburt ohne Einkommen war und darum nur Anspruch auf das Mindest­eltern­geld von 300 Euro im Monat hat, bekommt entsprechend nur 150 Euro, wenn er oder sie sich für Eltern­geld Plus entscheidet. Dasselbe gilt für den Mehr­lings­zuschlag und den Mindest-Geschwisterbonus.

Eltern­geld Plus bietet Vorteile für Eltern mit Teil­zeitjob Warum sollte ein Paar 28 Monate Eltern­geld Plus in Höhe von monatlich 900 Euro wählen statt 14 Monate Basis­eltern­geld in Höhe von 1 800 Euro? Ist die Summe der staatlichen Unterstüt­zung am Ende nicht dieselbe? Tatsäch­lich stimmt das nur für Eltern, die während ihrer Eltern­zeit gar nicht arbeiten. Für diese Gruppe bedeutet das Eltern­geld Plus tatsäch­lich nur eine Verdopp­lung der Bezugs­zeit bei halbem Basis­eltern­geld. Anders ist es aber für Mütter und Väter, die bald nach der Geburt ihres Kindes in Teil­zeit gehen. Denn für sie springt durch die Wahl von Eltern­geld Plus unter dem Strich viel mehr staatliche Unterstüt­zung heraus (mehr dazu siehen unten ab Zwischen­über­schrift „So wird das Eltern­geld Plus berechnet“).

Part­nerschafts­bonus bei Tandem-Teil­zeit Ein zusätzliches Bonbon hat sich der Gesetz­geber für Paare ausgedacht, die in vier aufeinander­folgenden Monaten gemein­sam die Kinder­betreuung über­nehmen und im Job nur Teil­zeit arbeiten. Diese Paare bekommen noch weitere vier Monate Eltern­geld Plus geschenkt. Das Gesetz nennt diese Monate Part­nerschafts­bonus (nicht zu verwechseln mit den Part­nermonaten). Beispiel 1. bis 6. Lebens­monat: Basis­eltern­geld (Mutter). 7. bis 10. Lebens­monat: Part­nerschafts­bonus (Mutter und Vater). 11. bis 14. Lebens­monat: Basis­eltern­geld (Vater). 15. bis 22. Lebens­monat: Eltern­geld Plus (Mutter). Strenge Bedingungen. Den Bonus bekommt aber nur, wer in diesen vier Lebens­monaten des Kindes im Monats­schnitt nicht weniger als 25 und nicht mehr als 30 Stunden pro Woche arbeitet. Dieser Zeitkorridor ist streng einzuhalten. Um den Part­nerschafts­bonus zu erhalten, müssen die Partner also genau planen und sich mit ihren jeweiligen Arbeit­gebern absprechen. Arbeitet nur ein Partner zu viel oder zu wenig, müssen beide den an sie ausgezahlten Bonus zurück­zahlen. Zeit­punkt flexibel. Die Part­nerschafts­bonusmonate müssen nicht zwingend nach dem Bezug der „normalen“ Monate Basis­eltern­geld oder Eltern­geld Plus liegen. Sie können auch davor liegen. Achtung: Besonders aufpassen müssen Eltern, die vor Beginn der geplanten Part­nerschafts­bonus-Monate schon wieder mit Teil­zeit ange­fangen haben und dann in die Part­nerschafts­bonus-Monate gehen. Für die Phase des normalen Eltern­geldbe­zuges gibt das Eltern­geldgesetz zwar eine Maximal­arbeits­zeit vor (30 Stunden pro Woche), aber keine Mindest­arbeits­zeit. Für die Part­nerschafts­bonus-Monate allerdings gibt es eine Mindest­arbeits­zeit (siehe oben). Eine Mutter, die zum Beispiel ab dem 7. Lebens­monat ihres Kindes wieder 15 Stunden die Woche arbeiten geht (und nebenher Eltern­geld Plus bezieht), muss ihre Arbeits­zeit ab dem 13. Lebens­monat 13 auf 25 Wochen­stunden anheben, um den Anspruch auf die Part­nerschafts­monate von Lebens­monat 13 bis 16 nicht zu verlieren. Part­nerbonus: Flexiblere Regelung seit September 2021 Neuer Zeitkorridor. Seit September 2021 dürfen Eltern im Monats­schnitt zwischen 24 und 32 Wochen­stunden arbeiten, um den Anspruch auf die Bonus-Monate nicht zu verlieren. Relevant ist immer der Lebens­monat, also das Geburts­datum: Wurde das Kind an einem 17. geboren, ist stets der Zeitraum bis zum 16. des Folge­monats zu betrachten. Kürzer möglich. Anders als bisher kann das Eltern­paar auch nur eine Tandem-Teil­zeit von zwei oder drei Monaten nehmen. Vater und Mutter müssen also nicht mehr vier Monate hinter­einander parallel in Teil­zeit arbeiten. Nach­träglich änder­bar. Hat ein Paar vier Monate Tandem-Teil­zeit beantragt, um den Part­nerschafts­bonus zu bekommen, und stellt es dann nach zwei Monaten Tandem-Teil­zeit fest, dass der Zeitkorridor für einen oder beide nicht durch­zuhalten ist, kann es bei der Eltern­geld­stelle den ursprüng­lichen Antrag von vier auf die zwei (schon absol­vierten) Part­nerschafts­bonus-Monate abändern.