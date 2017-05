Elster online: Elektronische Steuererklärung wird benutzerfreundlicher

Nutzer konnten abstimmen

Der neue Webauftritt von Elster.de soll am 25. Juli 2017 online gehen. Wer bereits einen Zugang für Elster-Online hat, kann sein altes Nutzungs­zertifikat weiter verwenden. Bei ihrer Arbeit am Relaunch berück­sichtigten die Entwickler auch Beschwerden und Verbesserungs­vorschläge von bisherigen Nutzern und ließen Test­personen die Seite erproben. Über das Design konnten die Nutzer in einer Umfrage abstimmen.