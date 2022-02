Die Zahl der Anwendungen für den elektronischen Identitäts­nach­weis soll in nächster Zeit drastisch steigen. Nach dem Onlinezugangsgesetz von 2017 sind Bund und Länder verpflichtet, bis Ende 2022 ihre Verwaltungs­dienst­leistungen auch online anzu­bieten. Ab Mai 2022 sollen zum Beispiel alle Bürgerinnen und Bürger nach einem Umzug ihre Melde­adresse online ändern können, sodass der Gang zur Behörde entfällt.

Ob das Groß­projekt gelingen wird, ist fraglich. Immerhin steigt seit 2016 die Nutzung von digitalen Verwaltungs­angeboten hier­zulande leicht. 2020 gaben 54 Prozent der Befragten in Deutsch­land an, in den letzten zwölf Monaten E-Government-Angebote genutzt zu haben. In Österreich waren es 72 Prozent, so der E-Government-Monitor. Bei Nutzung und Angebot digi­taler Verwaltungs­leistungen liegt Deutsch­land im Vergleich mit anderen EU-Staaten im unteren Mittel­feld, zeigt der E-Government Benchmark 2020, eine im Auftrag der EU-Kommis­sion erstellte Studie.

Ausweis wandert aufs Smartphone Ein neuer Abschnitt in Sachen Online-Ausweis­funk­tion kann jetzt umge­setzt werden: Die Bundes­netz­agentur hat im Dezember 2021 mit Smart-eID einen elektronischen Identitäts­nach­weis anerkannt, der allein über das Smartphone funk­tioniert. Die Anerkennung ist im Einvernehmen mit dem Bundes­amt für Sicherheit in der Informations­technik und nach Anhörung des Bundes­beauftragten für den Daten­schutz und die Informations­freiheit erfolgt. Die Methode ist allerdings bis zum 21. Dezember 2023 befristet. Der Personal­ausweis kann damit komplett ins Smartphone wandern. Der Chip des Ausweises wird dabei nur einmal ausgelesen und eine digitale Kopie in einem sicheren Bereich auf dem Gerät gespeichert. Olaf Clemens, Produktmanager bei der Bundes­druckerei, sagt: „Das Ausweisen im Internet funk­tioniert damit einfacher und schneller, weil man nicht jedes Mal den Ausweis ans Handy halten muss.“