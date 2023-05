Viele trendig aufgemachte Drinks

Schwarzer Tee, Zucker, Zitrone – das sind typische Zutaten für Eis­tee. Etwa 13 Prozent der Menschen in Deutsch­land trinken ihn laut einer Umfrage. Im Handel finden sich neben Klassikern von Lipton und Nestea viele trendig aufgemachte Drinks, auch Discounter bieten preis­werte Eigenmarken in 1,5-Liter-Flaschen an. Wir haben im März 2023 exemplarisch 20 Eis­tees mit Zucker einge­kauft und mittels Etikett verglichen, wie viel Zucker drin steckt. Die Preise pro Liter: von 0,52 bis 4,82 Euro.