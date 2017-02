Einwegleuchten: Elektroschrott von Höffner und XXXL

Zwei der drei größten deutschen Möbelhändler verkaufen Leuchten über­wiegend mit fest­einge­bauten LEDs: Möbel Höffner und die XXXL-Gruppe. In 70 Prozent ihrer Decken­leuchten sind LEDs verbaut, die Verbraucher nicht einzeln austauschen können, ergaben Recherchen des ZDF. Gehen sie kaputt, sind sie Elektroschrott. Von den untersuchten Händ­lern setzt nur Ikea haupt­sächlich auf wechsel­bare Lampen.

Tipp: Gute LED-Lampen, die energieeffizient sind und schönes Licht machen, zeigt unser Produktfinder Lampen.

So entsorgen Sie alte Elektrogeräte korrekt

Was tun mit alten Handys oder Laptops? Und wohin mit dem alten Koffer­radio, das auf dem Dachboden verstaubt? Bis vor Kurzem gab es im Wesentlichen nur zwei Möglich­keiten: Ebay oder Wert­stoff­hof. Doch seit Juli 2016 können Verbraucher ihren Elektroschrott nun auch bei großen Elektromärkten abgeben. Was sie dabei beachten müssen, steht in unseren FAQ Elektroschrott.