Einlagensicherung: Briten erhöhen Schutz für Spargeld

Die britische Einlagensicherung, das Financial Services Compensation Scheme (FSCS), hat die maximale Entschädigungs­summe für den Fall einer Bank­pleite am 30. Januar 2017 von 75 000 auf 85 000 britische Pfund pro Sparer erhöht. Das entspricht aktuell einem Gegen­wert von knapp 99 600 Euro. In der Europäischen Union sind im Pleitefall einer Bank 100 000 Euro pro Person und Bank gesetzlich gesichert.