Rabatt-Apps Viele Daten, wenig Rabatt

Elf Millionen Menschen nutzen die Payback-App auf ihrem Handy, rund 31 Millionen Menschen insgesamt nutzen dieses Kundebindungs­programm – ob per App oder per Kundenkarte. Payback ist damit eines der größten, aber bei weitem nicht das einzige Rabatt-Programm in Deutsch­land. Viele Menschen verwenden Rabatt-Apps in der Hoff­nung auf eine nennens­werte Ersparnis.

Unser Vergleich von 13 Kundenbindungs­programmen zeigt aber: Keine Rabatt-App bringt bei jedem Einkauf so große Preis­vorteile, dass Sparfüchse sie auf jeden Fall auf ihrem Smartphone haben sollten.

Der Mindest­rabatt, der mit dem Sammeln und Einlösen von Punkten und Coupons regel­mäßig möglich ist, beträgt oft nur 0,5 bis 1 Prozent. Dafür sind die Apps in Bezug auf persönliche Daten und Einkaufs­daten sammelwütig – und zwar mehr, als wir es bisher bei anderen Unter­suchungen von Apps erlebt haben.

Warum sich der Rabatt-App-Vergleich für Sie lohnt Test­ergeb­nisse Wir haben 13 Rabatt-Apps untersucht: elf Apps von einzelnen Händ­lern – wie Galeria, Lidl, Ross­mann, H&M, Hey Obi und Mediamarkt – und die beiden händ­ler­über­greifenden Apps Payback und Deutsch­land­card, jeweils in der Android- und iOS-Version. Eine App spart mehr Wir haben ermittelt, wie hoch die Preis­vorteile sind und wie es mit dem Schutz persönlicher Daten aussieht. Keine der untersuchten Apps bietet bei jedem Einkauf einen nennens­werten Rabatt auf das Gros der Produkte. Am besten schnitt noch die App einer großen Kette ab. Schutz vor Sammelwut Wir sagen, wie Sie Ihren Daten­fuß­abdruck verkleinern und Tracking verhindern können. Außerdem haben wir mit einem Rechts­experten über Tipps zum Daten­schutz gesprochen.

Mehrere Schritte zur Anmeldung Rabatt-Apps müssen zunächst auf dem Smartphone installiert werden. Dann funk­tionieren sie meist ähnlich: Bei einem Einkauf werden Punkte gutgeschrieben, wenn man die virtuelle Kundenkarte im Smartphone scannen lässt. Ab einer bestimmten Punkt­zahl besteht ein Anrecht auf den jeweiligen Rabatt, der dann aktiv einge­löst werden muss. Eine direkte Ersparnis gelingt meist nur über einzelne Coupons, die erst frei­geschaltet werden müssen.

Alle Apps mit Zusatz­leistungen Alle Apps bieten Zusatz­leistungen wie Coupons, digitale Kassenbons oder Prospekte, früh­zeitige Online­verfügbarkeit, Gratis­versand und Gewinn­spiele oder Sonderboni – etwa mehr Punkte beim Einkauf bestimmter Produkte. Tipp: Schon vor dem Frei­schalten können Sie Inhalte aus der Tabelle sehen – beispiels­weise, welche Rabatt-Apps wir getestet haben.

2 200 bedruckte DIN-A4-Seiten würden die Daten im Schnitt ergeben, die eine Rabatt-App von Android in unserem Test produziert hat.

Apps sammeln Daten zum Einkaufs­verhalten Alle getesteten Apps sind gratis. Nur eine gibt es zusätzlich als kosten­pflichtige Premium­version. Ihre Kosten holen die Anbieter wieder rein, indem sie Werbung gezielt verschi­cken und Kundinnen und Kunden damit zum Einkauf bei ihnen animieren. Die digitale Verfolgung kann man mit ein paar Klicks reduzieren – und bekommt im Gegen­zug weniger personenbezogene Werbung.