Mit dem einheitlichen Anschluss will die EU Elektroschrott vermeiden. Ein Blick in unsere Test-Daten­bank zeigt: 95 Prozent der geprüften Smartphones haben bereits USB-C.

USB-C wird Universal-Lade­anschluss Ab 2024 wird eine USB-C-Buchse für viele elektronische Geräte Pflicht. Der Rat der EU und das EU-Parlament einigten sich darauf, einen einheitlichen Stan­dard zum Aufladen der Geräteakkus fest­zulegen. Handys, Tablets, E-Reader, mobile Spiele­konsolen, Digitalkameras, Kopf­hörer und mehr: All das wird zukünftig mit dem gleichen Ladegerät und -kabel aufgeladen werden können. So soll weniger Elektroschrott entstehen und das Leben der Verbraucher ein kleines biss­chen einfacher gemacht werden. Wer beispiels­weise in den Urlaub fährt, muss dann nur ein Ladegerät mitnehmen.

Apple muss sich fügen Für die meisten Smartphone-Modelle hat die Regelung, die auf EU-Ebene bereits seit 2009 diskutiert wird, keinen Effekt: Wie ein Blick in unseren Smartphone-Test zeigt, hat der Anteil der Handys mit USB-C-Anschluss in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Von den Modellen, die wir in diesem Jahr getestet haben, besitzen rund 95 Prozent diese Buchse. 2016 waren es nur knapp 32 Prozent, denn die Mehr­zahl der Android-Handys hatte noch die Micro-USB-Buchse. {{data.error}} {{accessMessage}} Felder mit einem * müssen ausgefüllt werden. {{ group.input.comment }} {{ group.input.comments[0] }} Bitte wählen: {{value}} {{choice.value}} {{item.text}} Für das Jahr 2022 sind nur Smartphones berück­sichtigt, deren Test­ergeb­nisse wir bis Mai 2022 veröffent­lichten. Nur Apple geht bis heute noch einen anderen Weg und verbaut in seinen iPhones den selbst entwickelten Light­ning-Anschluss. Dieser muss dann in neuen Modellen voraus­sicht­lich ab 2024 durch USB-C ersetzt werden. In einigen iPads nutzt Apple bereits USB-C.

Verkauf auch ohne Ladegeräte Viele Anbieter machen es schon, nun soll es Pflicht werden: Kunden müssen beim Kauf von Smartphones und Co in Zukunft die Wahl haben, ob sie das gewünschte Gerät mit oder ohne Ladegerät erwerben möchten. Auch so soll vermieden werden, dass unzäh­lige Netz­adapter ungenutzt in der Schublade liegen.