Wer ständig unter Strom steht, fühlt sich schnell erschöpft und ausgelaugt. Das beste Mittel gegen Stress in Job und Familien­leben ist eine Auszeit. Einige Tage im Well­ness­hotel reichen jedoch meist gerade einmal aus, um den Akku aufzuladen. Jeder, der mehr für sich und seine Gesundheit tun möchte und bereits gesundheitliche Beschwerden hat, sollte über eine ambulante Vorsorgekur in einem anerkannten Kurort nach­denken, auch offene Badekur genannt. Solch ein Tapeten­wechsel kann der richtige Weg sein, wieder zu Kräften zu kommen, gesund zu werden oder einer Verschlimmerung von Beschwerden vorzubeugen.

Kur ist nicht gleich Kur

Auch wenn der Begriff „Kur“ seit der Gesund­heits­reform im Jahr 2000 im Gesetz gar nicht mehr verwendet wird, so ist der Ausdruck „ich gehe auf Kur“ umgangs­sprach­lich immer noch geläufig. Fachleute sprechen einer­seits von Vorsorge, anderer­seits von Rehabilitation. Damit werden die verschiedenen Anwendungs­bereiche und Ziele einer Heilbe­hand­lung umschrieben: Vorsorgeleistungen wie eine ambulante Vorsorgekur sollen die Gesundheit erhalten, eine Reha stellt sie wieder her (Grafik: Ihr Weg zur Erholung).

Kuren für spezielle Ziel­gruppen und stationäre Reha:

Stationäre Vorsorgekur,

Vorsorgekur für Eltern,

Stationäre Vorsorgekur für pflegende Angehörige,

Stationäre Rehabilitation

Die ambulante Vorsorgekur dauert in der Regel zwei bis drei Wochen. Den Termin wählt der Kurgast selbst. Er gilt in dieser Zeit als arbeits­fähig, anders als zum Beispiel bei der stationären Vorsorgekur oder bei Eltern-Kind-Kuren. Wenn er im Berufs­leben steht, muss der Kurgast also für die Zeit des Aufenthaltes Urlaub nehmen.