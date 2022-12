Kosten beim Finanz­amt steuerlich geltend machen

Je nach persönlicher Situation kann der Steuer­abzug sinn­voller sein als ein KfW-Kredit. Wer zum Beispiel mehr als die maximale Förderhöhe von 15 000 Euro bezahlt hat, kann die Kosten in der Steuererklärung aufführen: Bis zu 6 000 Euro lassen sich so als haus­halts­nahe Dienst­leistung angeben. Genau wie bei anderen Hand­werk­erleistungen werden 20 Prozent des Arbeits­lohns, der Fahrt- und Maschinen­kosten sowie die anteilige Umsatz­steuer erstattet, also bis zu 1 200 Euro. Ausgaben für Material zählen nicht mit. Weitere Infos dazu in unserem Special Haushaltsnahe Dienstleistungen. Deshalb sollten in der Hand­werk­errechnung die Material­kosten einzeln stehen. Nur dann akzeptiert das Finanz­amt die Steuer­erleichterung. Außerdem sollte der Auftrag­geber per Über­weisung bezahlen, so kann er die Ausgaben im Konto­auszug nach­weisen.