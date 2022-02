Wer mit seinem Engagement Einnahmen ­erzielt, muss diese in der Steuererklärung ­angeben. Angestellte im Ehren­amt geben sie in der Anlage N zur Steuererklärung an, Selbst­ständige in der Anlage S.

Zusatz­verdienst oft steuerfrei Selbst wenn die Einnahmen ober­halb der Übungs­leiter- oder Ehren­amts­pauschale liegen, bleibt der Zusatz­verdienst häufig steuerfrei. Denn ­Ehren­amtliche können eigene Ausgaben für ihr Engagement entweder als Betriebsaus­gaben oder als Werbungskosten absetzen.

BFH-Grund­satz­urteil Frei­betrag nicht mehr ausschlag­gebend. Viele Ehren­amtliche können von einem Urteil des Bundes­finanzhofs (BFH) profitieren (Az. VIII R 17/16): Früher war es nur möglich, eigene Ausgaben abzu­rechnen, wenn sowohl die Einnahmen als auch die Aufwendungen über den Pauschalen von 840 Euro oder 3 000 Euro im Jahr lagen (Bis 2020: 720 Euro und 2 400 Euro). Inzwischen können Steuerzahler Ausgaben auch abrechnen, wenn sie unter den Frei­beträgen liegen. Entscheidend ist die Gewinn­erzielungs­absicht. Ergibt sich aus der Verrechnung von Einnahmen und Ausgaben ein Verlust, sinkt insgesamt die Steuerlast. Dafür müssen sie aber nach­weisen können, so die obersten Finanz­richter, dass sie mit Ihrer Tätig­keit Gewinne erzielen wollen.