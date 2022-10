Wählen es statt­dessen die güns­tigere Kombination III und V, zahlt der Besserverdienende in der III monatlich besonders wenig Lohn­steuer. Der andere hat dafür zwar in der V hohe Abzüge, doch in der Summe bleibt für beide mehr Netto.

Mehr Eltern­geld mit Klasse III

Über die Steuerklasse können Arbeitnehmer­ehepaare auch Lohn­ersatz­leistungen beein­flussen. Arbeits­losen-, Mutter­schafts- oder Eltern­geld hängen vom zuletzt verdienten Netto ab. Und das ist in Klasse III am höchsten, in Klasse V am geringsten.

Ist Nach­wuchs unterwegs, zeichnen sich Kurz­arbeit oder ein Jobverlust ab? Wer in absehbarer Zeit Lohnersatzleistungen wie Elterngeld erhält, wechselt am besten in die Steuerklasse III, selbst wenn er oder sie weniger verdient. Das sichert höchst­mögliche staatliche Leistungen, da diese vom Netto­einkommen abhängen. Beim Arbeits­losengeld ist die Steuerklasse am Jahres­anfang maßgeblich.

Beispiel: Verdient eine Mutter 3 600 Euro brutto in Steuerklasse V, erhält sie in der Baby­pause 1 111 Euro Eltern­geld. In Klasse III bekäme sie 1 548 Euro. Ein Steuerklassenwechsel ist mehr­mals im Jahr möglich, bis zum 30. November.

Tipp: Sie erwarten Kurz­arbeit? Ermitteln Sie mit unserem Kurzarbeitergeld-Rechner wie viel Geld Sie bekommen.