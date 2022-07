Die Webplatt­form Econos.green verspricht Anlegern „Zugang zu exklusiven, nach­haltigen Investments“ wie Wald und Solar­energie. Econos setzt bei drei ihrer bisher sechs Angebote auf Partner ihrer Investorin Pelion Green Future. Dazu zählt die Boom Developments Ltd., die sich Geld für die Entwick­lung britischer Solar­parks leiht. Sie war laut jüngstem Jahres­abschluss Ende 2020 finanziell schwach. Von der Projekt­entwick­lerin Boom Power Ltd. ist noch keine Anlage am Netz. Econos verweist aber auf mehr als 50 Jahre Team­erfahrung.

Die Token werden in einer Block­chain registriert

In beiden Fällen handelt es sich aber um hoch riskante nach­rangige Schuld­verschreibungen. Anlegende haben keine Mitwirkungs­rechte, die Firmen müssen bei Insolvenzgefahr nicht zahlen. Die Schuld­verschreibungen basieren zudem auf Token, also digitalen Wert­marken, die in einer Block­chain registriert und in einer digitalen Geldbörse (Wallet) gehalten werden. Laut Basis­informations­blättern eignen sich beide nur für Anleger mit Erfahrung mit solchen Produkten.