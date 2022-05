Bert B.* ärgert sich. Kaum einer auf der Internetplatt­form Ebay interes­siert sich für seinen gut erhaltenen Mercedes. Wert des Wagens laut Schwacke-Liste: 10 000 Euro. Einen Tag vor Ende der Auktion liegt der Preis nach zwei Geboten bei nur 2 580 Euro. Bert B. zieht die Notbremse. Ob er selbst über ein zweites Ebay-Konto mitbietet oder er einen Freund anstiftet, bleibt unklar. Bei Auktions­ende liegt der Preis jedenfalls bei 8 058 Euro. Bert B. behält den Wagen und bietet ihn später erneut an.

Kalle K.* ist stinksauer. Er hatte früh geboten. Von Rechts wegen hätte er den Wagen für 2 580 Euro bekommen müssen, findet er und zieht vor Gericht. Kalle K. hat Recht, urteilt das Ober­landes­gericht Frank­furt am Main. Bert B. muss 7 420 Euro Schaden­ersatz an Kalle K. zahlen. Für das Gericht stand fest: B. hatte entweder selbst oder über einen Freund unwirk­same Schein­gebote abge­geben, um den Preis in die Höhe zu treiben oder den Verkauf zu einem aus seiner Sicht unzu­reichenden Preis zu verhindern. Ober­landes­gericht Frank­furt am Main , Urteil vom 27.06.2014 Aktenzeichen: 12 U 51/13

Der Bundes­gerichts­hof beur­teilte später einen ganz ähnlichen Fall ebenso. Der Bieter dort schnitt noch besser ab als Kalle K*. Er hätte einen wenig gebrauchten VW Golf für 1,50 Euro erhalten müssen und bekommt jetzt 16 500 Euro Schaden­ersatz, nachdem der Anbieter den Wagen inzwischen an jemand anders weiterge­geben hatte. Bundes­gerichts­hof , Urteil vom 24.08.2016 Aktenzeichen: VIII ZR 100/15

Vor ein Strafge­richt musste Bert B. allerdings nicht. Die Außen­stelle Offenbach der Staats­anwalt­schaft Darm­stadt ermittelte wegen des Verdachts auf Betrug, stellte das Verfahren aber ein. Zur Über­raschung der Rechts­experten der Stiftung Warentest kamen die Straf­verfolger zum Ergebnis: Die Aussicht darauf, bei Ebay ein Schnäpp­chen zu machen, ist kein vom Strafrecht geschütztes Vermögen (Az. 1200 Js 76886/12). test.de denkt: Das werden viele andere Staats­anwalt­schaften und Gerichte wie die Juristen der Stiftung Warentest anders sehen. Wenn Straf­verfolger einen Fall von Shill-Bidding so sehen wie die Zivil­richter am Ober­landes­gericht, werden sie Anklage wegen Betrugs erheben. Shill-Biddern und Auftrag­gebern droht dann mindestens eine empfindliche Geld­strafe – oder sogar eine Frei­heits­strafe. Die Höchst­strafe für Betrug: fünf Jahre Gefäng­nis. Erscheint das Handeln als gewerbs­mäßig, sind sogar bis zu zehn Jahre Frei­heits­strafe möglich.

So geht Ebay mit vorgetäuschten Geboten um

test.de hat bei Ebay nachgefragt, wie das Unternehmen mit vorgetäuschten Geboten umgeht.

test.de: Schreitet Ebay ein, wenn in vergleich­baren Fällen der Verdacht naheliegt, dass ein Verkäufer mit Schein­geboten den Preis in die Höhe treibt oder einen Verkauf unter einem bestimmten Preis verhindern will?

ebay: Unser Grundsatz zum Bieten auf eigene Angebote verbietet sogenanntes Shill Bidding, also mithilfe eines weiteren Kontos auf eigene Angebote zu bieten oder bieten zu lassen. Das schließt auch Gebote von Personen ein, die den*die Verkäufer*in persönlich kennen. Konten, die nach­weislich in solche unzu­lässigen Gebote invol­viert sind, schließen wir vorüber­gehend vom Handel bei eBay aus und verwarnen sie. Bei wieder­holtem Fehl­verhalten erfolgt ein dauer­hafter Ausschluss. Entsprechende Hinweise prüft unser eBay-Sicher­heits­team unver­züglich. Zudem sucht es auch eigen­initiativ stich­proben­artig nach derartigen Angeboten. Jede*r, der*die den Verdacht hat, dass ein*e Verkäufer*in eigene Auktionen in unzu­lässiger Weise manipuliert, kann dies unserem Sicher­heits­team melden.

test.de: Stellen Sie in solchen Fällen auch Straf­anzeigen wegen Betrugs?

ebay: Der Nach­weis eines strafrecht­lich relevanten Verhaltens ist an höhere Anforderungen geknüpft als der Nach­weis einer unwirk­samen Willens­erklärung. Betroffene haben aber natürlich die Möglich­keit, Straf­anzeige zu stellen.

test.de: Kennen Sie Fälle, in denen Schein­gebote zu einem Straf­verfahren wegen Betrugs geführt haben?

ebay: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir uns aus Gründen der Betrug­sprävention hierzu nicht äußern können.

Kommentar von test.de: Ebay regelt seine Angelegenheiten gern selbst und schaltet von sich aus weder Gerichte noch Straf­verfolgungs­behörden ein. Das Unternehmen kann betrügerische Anbieter ohnehin nicht zwingen, Schaden­ersatz zu zahlen. Ebay-Nutzer sollten sich deshalb nicht allein auf von Ebay vermittelte Konfliktlösungen verlassen, sondern sich selbst um die Durch­setzung ihrer Rechte kümmern. Ebay ist kein rechts­freier Raum, wie zahlreiche Verurtei­lungen von Ebay-Anbietern es eindrucks­voll zeigen.

* Name von der Redak­tion geändert