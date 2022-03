Aktuelles Urteil des Bundes­gerichts­hofs: Auch der Anbieter eines Satzes Räder für einen Audi A6 mit Pirelli-Reifen im Wert von mindestens rund 1 700 Euro muss Schaden­ersatz zahlen. Die Auktion stand bei 201 Euro, als der Anbieter sie abbrach. Angeblich waren ihm die Räder gestohlen worden. Den Beweis blieb er schuldig. Er hatte einen ebensolchen Radsatz noch einmal bei Ebay angeboten. Auch sein Einwand, der Bieter sei Profi-Abbruchjäger und handele rechts­miss­bräuchlich, lief ins Leere, obwohl der Bieter tatsäch­lich in vergleich­barer Konstellation rund 14 000 Gebote über insgesamt rund 52 Millionen Euro abge­geben und in rund 100 Fällen nach Abbruch der jeweiligen Auktion Schaden­ersatz forderte. Schnäpp­chen­jagd sei kein Rechts­miss­brauch, erklärte der Bundes­gerichts­hof. Bundes­gerichts­hof , Urteil vom 22.05.2019 Aktenzeichen: VIII ZR 182/17

Grund­satz­urteil des Bundes­gerichts­hofs: Grund­legend urteilten die obersten deutschen Zivil­richter in Karls­ruhe bereits im Juni 2011 über den Abbruch von Ebay-Auktionen. Ihre Ansagen: Der Kauf­vertrag über die angebotene Ware komme nicht erst zustande, wenn die Auktion am vorgesehenen Termin endet. Schon das Einstellen des Angebots sei verbindlich, urteilten die obersten deutschen Zivil­richter in Karls­ruhe. Der Vertrag kommt mit dem bei Auktions­ende Höchst­bietenden zustande. Das gilt auch bei vorzeitigem Abbruch der Auktion, sofern der Anbieter dazu nicht berechtigt ist. Bundes­gerichts­hof , Urteil vom 08.06.2011 Aktenzeichen: VIII ZR 305/10

Die Juristen der Stiftung Warentest denken: Verkäufer dürfen Ebay-Auktionen auch dann nicht ohne guten Grund abbrechen, wenn noch gar keine Gebote gekommen sind. Auch das Vertrauen auf den Bestand des Angebots ist geschützt und können Möchte-gern-Bieter Schaden­ersatz verlangen, wenn sie das geplante Gebot wegen des unbe­rechtigten Abbruchs der Auktion nicht mehr abgeben können. Praktisch wird es in solchen Fällen allerdings schwer, Schaden­ersatz zu fordern. Bieter müssen dafür nämlich darlegen und im Zweifel beweisen, dass sie mit ihrem Gebot am Ende der Auktion vorne gelegen hätten. Das dürfte kaum gelingen.

Weitere typische Fälle

Der Verkäufer bot einen historischen Heizkörper aus Guss­eisen an. Start­preis: 1 Euro. Der Kläger bot 500 Euro. Die Auktion stand bei 112 Euro, als der Verkäufer sie abbrach. Begründung: Er habe gerade erst bemerkt, dass der Heizkörper defekt ist. Der Bieter forderte erst Lieferung und später 3 888 Euro Schaden­ersatz und klagte. Amts- und Land­gericht wiesen die Klage ab. Der Verkäufer sei unabhängig vom Defekt der Ware berechtigt gewesen, die Gebote des Klägers zu streichen, nachdem dieser in zahlreichen Fällen seiner­seits Gebote zurück­genommen hatte. Falsch, urteilte der Bundes­gerichts­hof.

Ein möglicher Verdacht, es handele sich um einen unseriösen Bieter, recht­fertige die Streichung der Angebote nicht. Der Verkäufer muss Schaden­ersatz zahlen, wenn er nicht noch nach­weisen kann, dass der Heizkörper nach Auktions­beginn unbrauch­bar wurde, ohne dass ihn ein Verschulden trifft.

Bundes­gerichts­hof, Urteil vom 23.09.2015

Aktenzeichen: VIII ZR 284/14

Nachdem der Bundes­gerichts­hof die Akte zurück ans Land­gericht geschickt hatte, vernahmen die Richter dort vier vom Verkäufer für die Zerstörung des Heizkörpers benannte Zeugen. Doch die über­zeugten das Gericht nicht. Es verurteilte den Mann zum Schaden­ersatz wegen Nicht­erfüllung. Er bekommt aber nicht die geforderten 3 888 Euro, sondern nur 1 888 Euro. Eine Sach­verständige hatte den Wert des Heizkörpers auf nur 2 000 Euro taxiert. Der Bieter war von 4 000 Euro ausgegangen.

Land­gericht Neuruppin, Urteil vom 08.05.2019

Aktenzeichen: 4 S 59/14

Ein Mann aus Hamm in West­falen bot per Ebay-Auktion einen kompletten Motor samt Getriebe- und Anbau­teilen für einen Golf V GTI an. Später über­legte er es sich dann doch wieder anders und brach die Auktion ab. Da lag das Höchst­gebot bei 201 Euro. Der Bieter verlangte Lieferung. Als der Verkäufer sich weigerte, zog er vor Gericht und forderte Schaden­ersatz wegen Nicht­erfüllung: 3 000 Euro als Wert des Motors abzüglich 201 Euro Höchst­gebot bei Auktions­ende. Das Amts­gericht Hamm entschied: Dem Kläger steht der Schaden­ersatz zu. Der Verkäufer durfte sein Angebot nicht einfach wieder zurück­ziehen.

Amts­gericht Hamm, Urteil vom 14.09.2011

Aktenzeichen: 17 C 157/11

Seinen alten Wagen wollte ein Mann aus dem Sauer­land loswerden. Er bot den Wagen bei mobile.de und bei Ebay gleich­zeitig an. Als sich über das Spezialportal für Gebraucht­wagen für 750 Euro ein Käufer fand, brach er die Ebay-Auktion zehn Minuten vor Ende bei einem Stand von 605,99 Euro ab. Wiederum verlangte der Höchst­bietende Lieferung und auch hier verurteilte das Gericht den Ebay-Anbieter schließ­lich zu Schaden­ersatz.

Amts­gericht Menden, Urteil vom 24.08.2011

Aktenzeichen: 4 C 390/10