East West Direkt: Guter Zins für Sparer

Die East West Direkt, eine Onlinemarke der Luxemburger East West United Bank, bietet Tages- und Fest­geld­konten jetzt auch in Deutsch­land an. Aktuell verzinst sie Tages­geld mit 0,75 Prozent. Der Zins ist für drei Monate garan­tiert und wird monatlich gutgeschrieben. Für zweijäh­riges Fest­geld gibt es 1,1 Prozent Zins pro Jahr.

Da die East West Direkt keine Nieder­lassung in Deutsch­land hat, müssen Kunden die Anträge online ausfüllen und sich bei der Deutschen Post per Post- oder Videoident legitimieren. Tages- und Fest­geld­konten gehen in Betrieb, sobald eine Test­über­weisung vom Giro­konto des Kunden auf das Tages­geld­konto bei East West Direkt und zurück erfolgt ist. Guthaben sind bis zu 100 000 Euro pro Anleger geschützt. Die East West United Bank gehört zur Sistema JSFC in Russ­land, einer der größten Investmentgesell­schaften des Landes.

Tipp: Die besten Zins­angebote zeigt unser Produkfinder Festgeld, der alle 14 Tage aktualisiert wird.